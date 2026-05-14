Έσπασε ιστορικό ρεκόρ του Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ρώμης ο Σίνερ!

Επιβλήθηκε με 2-0 σετ του Ρούμπλεφ

Το απόγευμα της Πέμπτης (14/05) ο Γιανίκ Σίνερ έγραψε το όνομά του με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του παγκόσμιου τένις!

Ο 24χρονος Ιταλός, Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης, ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Αντρέι Ρούμπλεφ, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-2, 6-4) μετά από 92 λεπτά αγώνα, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Open της Ρώμης.

Μια νίκη που τον έφερε στο... Πάνθεον του αθλήματος πάνω ακόμη και από τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Και αυτό διότι ο Σίνερ έφτασε τις 32 διαδοχικές νίκες σε 1000άρια τουρνουά της ATP, ξεπερνώντας το - μέχρι πρότινος - ρεκόρ του θρυλικού «Νόλε» που κρατούσε από το 2011!

Πλέον, ο νεαρός Ιταλός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον μεγάλο τελικό της Ρώμης, ο οποίος και θα προκύψει από το ζευγάρι Μεντβέντεφ–Λανταλούθε.

