Moto GP: Παραμένει στο καλεντάρι η Ταϊλάνδη ως το 2031

Η Ταϊλάνδη θα συνεχίσει να διοργανώνει αγώνα του MotoGP στο Μπουριράμ και την πίστα Chang International Circuit τουλάχιστον έως το 2031, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (12/11) οι διοργανωτές και οι τοπικές αρχές.

Το γκραν πρι της Ταϊλάνδης αποτελεί μέρος του αγωνιστικού προγράμματος του MotoGP από το 2018, όταν διοργανώθηκε για πρώτη φορά, ενώ η νέα συμφωνία επεκτείνει το συμβόλαιο που είχε ισχύ έως το 2027.

Εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε έναν προϋπολογισμό 3,9 δισεκατομμυρίων μπατ (ήτοι περίπου 103,86 εκατ. ευρώ) για τη φιλοξενία του αγώνα κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετούς περιόδου.

H Ταϊλάνδη διεκδικεί να διοργανώσει και αγώνα της Formula 1 και γι' αυτό μέσα στο φετινό καλοκαίρι το υπουργικό συμβούλιο της χώρας ενέκρινε την υποψηφιότητα για τη διεξαγωγή ενός Grand Prix στους δρόμους της πρωτεύουσας Μπανγκόκ. Το σχετικό σχέδιο προβλέπει ότι η Formula 1 θα καλωσορίσει την Ταϊλάνδη στο καλαντάρι της από το 2028 με ένα αρχικό πενταετές συμβόλαιο και γι' αυτό το σκοπό το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε να διατεθούν περίπου 40 δισεκατομμύρια μπατ (περίπου 1,065 δισ. ευρώ) για την εν λόγω υποψηφιότητα.