ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξέφυγε στο +9 από τον Πιάστρι και ονειρεύεται τον τίτλο ο Νόρις!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξέφυγε στο +9 από τον Πιάστρι και ονειρεύεται τον τίτλο ο Νόρις!

Με τον πλέον ιδανικό τρόπο εξελίσσεται το Grand Prix της Βραζιλίας για τον Λάντο Νόρις!

Μετά την χθεσινή pole position του Sprint Race, ο Βρετανός πιλότος της McLaren είδε πρώτος την καρό σημαία και στον μίνι-αγώνα των 24 γύρων, την στιγμή όπου ο teammate του και μεγάλος ανταγωνιστής του στη μάχη του τίτλου, Όσκαρ Πιάστρι, δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του, εγκαταλείποντας στον 6ο γύρο.

Έτσι λοιπόν, ο Νόρις πήρε οκτώ βαθμούς για τη νίκη του και ανέβηκε στους 365, με τον Αυστραλό οδηγό να μένει στους 356 και να βλέπει τη διαφορά να αυξάνεται στους 9 βαθμούς!

Την ίδια ώρα, ο Μαξ Φερστάπεν με τους 5 βαθμούς που κέρδισε λόγω της 4ης θέσης, έφτασε τους 326 και παραμένει «ζωντανός» στο κυνήγι του τίτλου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, τέσσερις αγώνες πριν το πέσιμο της καρό σημαίας στη Formula 1.

Η βαθμολογία:

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡAUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άρης - Ε.Ν.Υ. στις 19:00 (ενδεκάδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μιμήθηκε τον εαυτό του ο Μάρκοβιτς μέσα σε λίγες μέρες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τι ειπώθηκε μετά το Ακρίτας-Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα δυο γκολ και το χαμένο πέναλτι στο Ακρίτας-Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έφτιαξε την ψυχολογία του ο Παναθηναϊκός με σόου του Ναν στο Περιστέρι!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έσωσε τον βαθμό ο Ολυμπιακός και κράτησε τη διαφορά από τον Ακρίτα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξέφυγε στο +9 από τον Πιάστρι και ονειρεύεται τον τίτλο ο Νόρις!

AUTO MOTO

|

Category image

LIIVE: Εθνικός - Απόλλων 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δίκαιη νίκη του Απόλλωνα επί της Ανόρθωσης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Ζοάο Μάριο περίμενε μισή ώρα μέσα στο ασθενοφόρο, για να μην διακοπεί το παιχνίδι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλήγμα για τον Πιάστρι: Έφυγε στις μπαριέρες και εγκατέλειψε το Sprint Race στη Βραζιλία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«'Εκλεψε» βαθμό στο 96' με τον Ντε Λιχτ η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέλεξε για πρώτη φορά τον Κουν ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μέρα των γηπεδούχων στη Β' κατηγορία!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Προβλημάτων συνέχεια στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Τολιόπουλος, χάνει Περιστέρι και λογικά «διαβολοβδομάδα»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη