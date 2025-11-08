Ξέφυγε στο +9 από τον Πιάστρι και ονειρεύεται τον τίτλο ο Νόρις!

Με τον πλέον ιδανικό τρόπο εξελίσσεται το Grand Prix της Βραζιλίας για τον Λάντο Νόρις!

Μετά την χθεσινή pole position του Sprint Race, ο Βρετανός πιλότος της McLaren είδε πρώτος την καρό σημαία και στον μίνι-αγώνα των 24 γύρων, την στιγμή όπου ο teammate του και μεγάλος ανταγωνιστής του στη μάχη του τίτλου, Όσκαρ Πιάστρι, δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του, εγκαταλείποντας στον 6ο γύρο.

Έτσι λοιπόν, ο Νόρις πήρε οκτώ βαθμούς για τη νίκη του και ανέβηκε στους 365, με τον Αυστραλό οδηγό να μένει στους 356 και να βλέπει τη διαφορά να αυξάνεται στους 9 βαθμούς!

Την ίδια ώρα, ο Μαξ Φερστάπεν με τους 5 βαθμούς που κέρδισε λόγω της 4ης θέσης, έφτασε τους 326 και παραμένει «ζωντανός» στο κυνήγι του τίτλου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, τέσσερις αγώνες πριν το πέσιμο της καρό σημαίας στη Formula 1.

Η βαθμολογία: