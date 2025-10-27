Οι βαθμολογίες μετά τη νίκη του Λάντο Νόρις στο Μεξικό

Ο Λάντο Νόρις ήταν ο μεγάλος νικητής στο γκραν πρι του Μεξικού, στο πλαίσιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω του με ένα βαθμό διαφορά τον Όσκαρ Πιάστρι, που τερμάτισε 5ος. Αναλυτικά οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 357 βαθμοί

2. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 356

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 321

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 258

5. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 210

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 146

7. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 97

8. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 73

9. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Sauber) 41

10. Ισάκ Χαντάρ (Γαλλία/Racing Bulls) 39

11. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) 38

12. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 37

13. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) 32

14. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 32

15. Λίαμ Λόσον (Ν. Ζηλανδία/Racing Bulls) 30

16. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) 30

17. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Red Bull) 28

18. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 20

19. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Sauber) 19

20. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 0

21. Τζακ Ντούχαν (Αυστραλία/Alpine) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. McLaren 713 βαθμοί -ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ-

2. Ferrari 356

3. Mercedes 355

4. Red Bull 346

5. Williams-Mercedes 111

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 69

8. Haas-Ferrari 62

9. Sauber-Ferrari 60

10. Alpine-Renault 20