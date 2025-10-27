Οι βαθμολογίες μετά τη νίκη του Λάντο Νόρις στο Μεξικό
Σκ΄ληρή η μάχη για τον τίτλο, τέσσερις στροφές πριν το φινάλε.
Ο Λάντο Νόρις ήταν ο μεγάλος νικητής στο γκραν πρι του Μεξικού, στο πλαίσιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.
Ο Βρετανός οδηγός της McLaren ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω του με ένα βαθμό διαφορά τον Όσκαρ Πιάστρι, που τερμάτισε 5ος. Αναλυτικά οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ
1. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 357 βαθμοί
2. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 356
3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 321
4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 258
5. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 210
6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 146
7. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 97
8. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 73
9. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Sauber) 41
10. Ισάκ Χαντάρ (Γαλλία/Racing Bulls) 39
11. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) 38
12. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 37
13. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) 32
14. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 32
15. Λίαμ Λόσον (Ν. Ζηλανδία/Racing Bulls) 30
16. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) 30
17. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Red Bull) 28
18. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 20
19. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Sauber) 19
20. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 0
21. Τζακ Ντούχαν (Αυστραλία/Alpine) 0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
1. McLaren 713 βαθμοί -ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ-
2. Ferrari 356
3. Mercedes 355
4. Red Bull 346
5. Williams-Mercedes 111
6. Racing Bulls-Red Bull 72
7. Aston Martin-Mercedes 69
8. Haas-Ferrari 62
9. Sauber-Ferrari 60
10. Alpine-Renault 20