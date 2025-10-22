F1 - Μεξικό: Το πρόγραμμα του Grand Prix αυτό το τριήμερο

H φετινή σεζόν της Formula 1 πλησιάζει σιγά-σιγά στο τέλος της. Απομένουν πέντε αγώνες για την ολοκλήρωση της χρονιάς και η μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Βρισκόμαστε στον δεύτερο από τους τέσσερις διαδοχικούς αγώνες στην Αμερική, με το Grand Prix Μεξικού το τριήμερο 24-26 Οκτωβρίου να ακολουθεί.

Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επισκέπτεται το Autodromo Hermanos Rodriguez, εκεί που θα πραγματοποιηθεί ο εικοστός αγώνας του 2025 και η μάχη για τον τίτλο έχει πάρει φωτιά.

Πρόγραμμα Grand Prix Μεξικού σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

21:30-22:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

01:00-02:30 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών (Βράδυ Παρασκευής)

20:30-21:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

00:00-01:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 23:40 Βράδυ Σαββάτου)

22:00 – Αγώνας (LIVE 21:30)

