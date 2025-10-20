ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O θρίαμβος του Φερστάπεν στο Όστιν φούντωσε τη μάχη για τον παγκόσμιο πρωταθλητή

Δυναμικά στο κόλπο για το πρωτάθλημα ο Ολλανδός της Red Bull.

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ξεκίνησε από την «pole position», ήταν ο μεγάλος νικητής στο γκραν πρι των Ηνωμένων Πολιτειών (19ος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος), το οποίο διεξήχθη στο Όστιν του Τέξας. 

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull πέρασε πρώτος την καρό σημαία του τερματισμού, χωρίς να συναντήσεις ιδιαίτερες δυσκολίες στη διάρκεια του αγώνα, την ώρα που οι οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Οσκαρ Πιάστρι τερμάτιζαν στην 2η και 5η θέση αντίστοιχα, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari τερμάτισε στην τρίτη θέση, αφήνοντας πίσω του τον «ομόσταυλο» του, Λιούις Χάμιλτον.

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

 1. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren)          346 βαθμοί

 2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren)          332

 3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull)          306

 4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes)        252

 5. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari)               192

 6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari)      142

 7. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes)      89

 8. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams)        73

 9. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Sauber)        41

10. Ισάκ Χαντάρ (Γαλλία/Racing Bulls)           39

11. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams)    38

12. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin)      37

13. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin)           32

14. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls)      30

15. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas)                 28

16. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Red Bull)         28

17. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine)                 20

18. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas)           20

19. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Sauber)      18

20. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine)          0

21. Τζακ Ντούχαν (Αυστραλία/Alpine)              0

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. McLaren               678 βαθμοί -ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ-

2. Mercedes              341

3. Ferrari               334

4. Red Bull              331

5. Williams-Mercedes     111

6. Racing Bulls-Red Bull  72

7. Aston Martin-Mercedes  69

8. Sauber-Ferrari         59

9. Haas-Ferrari           48

10. Alpine-Renault        20

 

 

