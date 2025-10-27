Πετρούνιας: «Επέστρεψα και με υποδέχθηκαν τα πιο μεγάλα και αληθινά χαμόγελα»

Ο «Άρχοντας των Κρίκων» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στην Τζακάρτα της Ινδονησίας Λευτέρης Πετρούνιας πραγματοποίησε άλλη μία σπουδαία εμφάνιση.

Λόγω όμως ενός μικρού λάθους στην έξοδο του, ο Πετρούνιας δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, κατακτώντας την 5η θέση με βαθμολογία 14.300.

Κατά την άφιξη του στην Ελλάδα, ο πρωταθλητής έκανε μία υπέροχη ανάρτηση στα social media, τονίζοντας τι πραγματικά έχει σημασία για τον ίδιο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Λευτέρη Πετρούνια:

«Επιστρέψαμε και μας υποδέχτηκαν τα πιο μεγάλα και αληθινά χαμόγελα! Έχω βγει πολλές φορές 5ος, είμαι συμφιλιωμένος με αυτή τη θέση όπως και με την 1η. Για πολλά χρόνια έβγαινα 5ος, αλλά και 1ος αν με έχετε ακούσει να μιλάω για την πορεία μου θα το ξέρετε.

Στον πρωταθλητισμό είναι όλα μέσα στο παιχνίδι, η έξοδος, το βήμα, τα χιλιοστά πάνω στους κρίκους μπορούν να σε ανεβάσουν ή να σε κατεβάσουν από το βάθρο. Σημασία για μένα έχει ότι ανεξάρτητα τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι αθλητές του κόσμου στο άθλημά μου, εγώ είμαι σταθερά εδώ και πολλά χρόνια στους τελικούς των κρίκων στις μεγάλες διοργανώσεις Σημασία για μένα έχει ότι τα παιδιά μου, η Σοφία και η Λένια με βλέπουν να προπονούμαι σκληρά και κυρίως να μην τα παρατάω όσο κι αν πονάω στο σώμα μου και παρά τις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζω. Επίσης, σημασία για μένα έχει ότι όλοι οι αθλούμενοι μικροί και μεγάλοι που θα συναντήσω από αύριο στα γυμναστήρια μου ξέρουν ότι τα έδωσα όλα και ότι είμαι εδώ χαμογελαστός υγιείς για το άθλημα που αγαπώ και για τον αθλητισμό συνολικά. Μην τα παρατάτε ό,τι κι αν κάνετε – να προσπαθείτε κάθε μέρα όλο και περισσότερο για τους στόχους που βάζετε και να είστε δίπλα στους ανθρώπους που σας χρειάζονται και σας στηρίζουν όπως θα κάνω κι εγώ τώρα που επέστρεψα.Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε Κυριακή πρωί στο αεροδρόμιο για εμάς, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Συνεχίζουμε πιο δυνατά από ποτέ».