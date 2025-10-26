Με επιβλητικό τρόπο στην pole position ο Νόρις

Ο Λάντο Νόρις εξασφάλισε με επιβλητικό τρόπο την pole position στο Γκραν Πρι του Μεξικού και ο Βρετανός οδηγός της McLaren θα έχει πλεονέκτημα από τους αντιπάλους του για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, δηλαδή τον Αυστραλό «ομόσταυλο» του, Οσκαρ Πιάστρι και τον Ολλανδό, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull).

Ο Νόρις θα εκκινήσει πρώτος για 14η φορά στην καριέρα του και πέμπτη αυτήν την σεζόν, ενώ ο Φερστάπεν από την 5η θέση και ο Πιάστρι από την 7η.

«Ήταν ένας απίστευτος γύρος. Πίεσα πολύ δυνατά τα φρένα, όμως ένιωθα ότι δεν ήμουν στην σωστή γραμμή. Και στο τέλος, ήταν υπέροχο. Σπάνια έχω νιώσει τόσο καλά στο αυτοκίνητο αυτήν την σεζόν», σχολίασε ο Νόρις, ο οποίος είναι δεύτερος στην κατάταξη με 14 βαθμούς διαφορά από τον πρωτοπόρο, Πιάστρι και 26 από τον Φερστάπεν, ο οποίος ακολουθεί στην τρίτη θέση.

Η σειρά εκκίνησης των πρώτων 10 οδηγών, στο Γκραν Πρι του Μεξικού, έχει ως εξής:

1η σειρά:

Λάντο Νόρις (McLaren-Mercedes)

Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari)

2η σειρά:

Λιούις Χάμιλτον (Ferrari)

Τζορτζ Ράσελ (Mercedes)

3η σειρά:

Μαξ Φερστάπεν (Red Bull)

Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Mercedes)

4η σειρά:

Οσκαρ Πιάστρι (McLaren-Mercedes)

Αϊζακ Χατζάρ (Racing Bulls-Red Bull)

5η σειρά:

Ολιβερ Μπίρμαν (Haas-Ferrari)

Γιούκι Τσουνόντα (Red Bull)