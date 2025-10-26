ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με επιβλητικό τρόπο στην pole position ο Νόρις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με επιβλητικό τρόπο στην pole position ο Νόρις

Ο Λάντο Νόρις εξασφάλισε με επιβλητικό τρόπο την pole position στο Γκραν Πρι του Μεξικού και ο Βρετανός οδηγός της McLaren θα έχει πλεονέκτημα από τους αντιπάλους του για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, δηλαδή τον Αυστραλό «ομόσταυλο» του, Οσκαρ Πιάστρι και τον Ολλανδό, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull).

Ο Νόρις θα εκκινήσει πρώτος για 14η φορά στην καριέρα του και πέμπτη αυτήν την σεζόν, ενώ ο Φερστάπεν από την 5η θέση και ο Πιάστρι από την 7η.

«Ήταν ένας απίστευτος γύρος. Πίεσα πολύ δυνατά τα φρένα, όμως ένιωθα ότι δεν ήμουν στην σωστή γραμμή. Και στο τέλος, ήταν υπέροχο. Σπάνια έχω νιώσει τόσο καλά στο αυτοκίνητο αυτήν την σεζόν», σχολίασε ο Νόρις, ο οποίος είναι δεύτερος στην κατάταξη με 14 βαθμούς διαφορά από τον πρωτοπόρο, Πιάστρι και 26 από τον Φερστάπεν, ο οποίος ακολουθεί στην τρίτη θέση.

Η σειρά εκκίνησης των πρώτων 10 οδηγών, στο Γκραν Πρι του Μεξικού, έχει ως εξής:

1η σειρά:

Λάντο Νόρις (McLaren-Mercedes)

Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari)

2η σειρά:

Λιούις Χάμιλτον (Ferrari)

Τζορτζ Ράσελ (Mercedes)

3η σειρά:

Μαξ Φερστάπεν (Red Bull)

Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Mercedes)

4η σειρά:

Οσκαρ Πιάστρι (McLaren-Mercedes)

Αϊζακ Χατζάρ (Racing Bulls-Red Bull)

5η σειρά:

Ολιβερ Μπίρμαν (Haas-Ferrari)

Γιούκι Τσουνόντα (Red Bull)

 

Κατηγορίες

AUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φέμκε Μπολ και Μόντο Ντουπλάντις κορυφαίοι Ευρωπαίοι αθλητές της χρονιάς

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Με διπλό θα κάνει ισχυρή «δήλωση»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στην Cyprus League by Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σλοτ: «Έτσι πώς να κερδίσουμε; Η χειρότερη εμφάνισή μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι «μεγάλοι» της Ευρώπης ακόμη διαθέτουν τους... μηχανισμούς

Απόψεις

|

Category image

Με επιβλητικό τρόπο στην pole position ο Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

Σερί που δεν την τιμάει

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ντέρμπι που… ζυγίζουν τίτλο και Ευρώπη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα σπουδαία της ημέρας... στο Φάληρο!

Ελλάδα

|

Category image

Όλα τα βλέμματα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», σούπερ ντέρμπι Ρεάλ-Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δράση στην Κύπρο και σούπερ ματς σε Ελλάδα και εξωτερικό - Οι μεταδόσεις της Κυριακής (26/10)

TV

|

Category image

Λυτρώθηκε με... buzzer-beater γκολ στο 90'+6' κόντρα στην Κολωνία η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφτασε στο 1/3 του στόχου η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Συναρπαστικό ματς και νίκη του Κεραυνού επί της Ανόρθωσης

Κύπρος

|

Category image

Σκεφτόταν... αλλιώς την πρώτη του φορά

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη