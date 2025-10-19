ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Moto GP: Παρθενική νίκη για Ραούλ Φερνάντεθ

Moto GP: Παρθενική νίκη για Ραούλ Φερνάντεθ

MOTO GP Moto GP: Παρθενική νίκη για Ραούλ Φερνάντεθ Ο Ραούλ Φερνάντεθ πήρε την παρθενική του νίκη στο Moto GP στον αγώνα της Αυστραλίας εκμεταλλευόμενος την ποινή του Μάρκο Μπετζέκι.

Την πρώτη νίκη της καριέρας του στο Moto GP πανηγύρισε ο Ραούλ Φερνάντεθ. Ο αναβάτης της Trackhouse Aprilia κυριάρχησε εκμεταλλευόμενος και την ποινή του Μάρκο Μπετζέκι (για τη σύγκρουσή του με τον Μαρκ Μάρκεθ στο Moto GP Ινδονησίας), ο οποίος με Aprilia τερμάτισε τρίτος, ενώ ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με την GP25 της VR46 πήρε τη δεύτερη θέση.

Ο Άλεξ Μάρκεθ με Gresiniπήρε τελικά την 4η θέση και είναι κοντά στην εξασφάλιση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα και ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ την 5η. Πολύ κακό αγώνα είχε ο poleman Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha, ο οποίος περιορίστηκε στην 11η θέση, ενώ ο Πέκο Μπανάια είχε πτώση και εγκατέλειψε.

Στον αγώνα δεν συμμετείχαν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαρκ Μάρκεθ (που υποβλήθηκε προ ημερών σε επέμβαση στον ώμο), αλλά και οι Χόρχε Μαρτίν και Μάβερικ Βινιάλες. Ο επόμενος αγώνας θα γίνει 24-26 Οκτωβρίου στη Μαλαισία.

Διαβαστε ακομη