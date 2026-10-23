Φερστάπεν: «Η πίστα στο Οστιν είναι απαράδεκτη»

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την ανώμαλη πίστα στο Circuit of the Americas στο Οστιν του Τέξας, όπου θα διεξαχθεί το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Λατρεύω αυτήν την πίστα, λατρεύω αυτήν την πόλη. Είναι μια από τις πιο όμορφες πίστες και ένα από τα καλύτερα μέρη για να έρθει κανείς. Αλλά οι ανωμαλίες εδώ (στην πίστα) είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Ολλανδός σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε:

«Τα τελευταία χρόνια, έχουν προσπαθήσει να τις μειώσουν εδώ κι εκεί, αλλά αυτό είναι απλώς ένα... τσιρότο σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό που βρίσκεται κάτω από την πίστα. Αυτή είναι η περιοχή που πρέπει να ενισχυθεί κατά προτεραιότητα». Η πίστα βρίσκεται πράγματι σε αρκετά μαλακό έδαφος που τείνει να μετατοπίζεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

«Είναι πραγματικά άσχημα. Προφανώς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την δικαιολογία ότι η επιφάνεια της πίστας είναι το πρόβλημα, αλλά θα έπρεπε να το είχαν αντιμετωπίσει εκ των προτέρων και να είχαν φροντίσει να ενισχύσουν καλύτερα τα θεμέλια», υποστήριξε ο Ολλανδός «πιλότος» και συνέχισε:

«Από ό,τι είδα κατά τη διάρκεια του WEC (του γύρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου), ήταν εξαιρετικά ανώμαλη. Οπότε δεν το περιμένω με ανυπομονησία για χάρη της... σπονδυλικής μου στήλης. Αστειευόμουν γι' αυτό πριν έλθω εδώ, αλλά δεν είναι πραγματικά αστείο. Το συζητάμε χρόνια και τώρα ξεφεύγει από τον έλεγχο».

Ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις (McLaren) συμμερίσθηκε την άποψη του Ολλανδού φίλου του και μάλιστα αποκάλυψε ότι μερικές φορές πρέπει να παίρνει φάρμακα για πονοκεφάλους λόγω των ανώμαλων διαδρομών.

Παράλληλα, ο Βρετανός οδηγός Τζορτζ Ράσελ, πιστεύει ότι οι πίστες πρέπει να ανανεώνονται πλήρως κάθε δύο χρόνια, ενώ παραδέχεται ότι αυτές οι ανωμαλίες «είναι μέρος των αγώνων αυτοκινήτου».

Από την ένταξη της στο ημερολόγιο της F1 το 2012, η ​​πίστα της Αμερικής έχει συχνά επικριθεί για τις ανωμαλίες που είναι διάσπαρτες στην πίστα.

Ωστόσο, ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2024, έναν χρόνο αφότου ο Φερστάπεν δήλωσε ότι η πίστα δεν ήταν στα πρότυπα της F1 λόγω των λακκούβων, ενώ εφέτος έγιναν προσαρμογές στις στροφές 9 και 11, όπου η κατάσταση ήταν πιο προβληματική.