ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φερστάπεν: «Η πίστα στο Οστιν είναι απαράδεκτη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Οι δηλώσεις του τέσσερις φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή πριν από τον αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την ανώμαλη πίστα στο Circuit of the Americas στο Οστιν του Τέξας, όπου θα διεξαχθεί το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Λατρεύω αυτήν την πίστα, λατρεύω αυτήν την πόλη. Είναι μια από τις πιο όμορφες πίστες και ένα από τα καλύτερα μέρη για να έρθει κανείς. Αλλά οι ανωμαλίες εδώ (στην πίστα) είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Ολλανδός σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε:

    «Τα τελευταία χρόνια, έχουν προσπαθήσει να τις μειώσουν εδώ κι εκεί, αλλά αυτό είναι απλώς ένα... τσιρότο σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό που βρίσκεται κάτω από την πίστα. Αυτή είναι η περιοχή που πρέπει να ενισχυθεί κατά προτεραιότητα». Η πίστα βρίσκεται πράγματι σε αρκετά μαλακό έδαφος που τείνει να μετατοπίζεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

    «Είναι πραγματικά άσχημα. Προφανώς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την δικαιολογία ότι η επιφάνεια της πίστας είναι το πρόβλημα, αλλά θα έπρεπε να το είχαν αντιμετωπίσει εκ των προτέρων και να είχαν φροντίσει να ενισχύσουν καλύτερα τα θεμέλια», υποστήριξε ο Ολλανδός «πιλότος» και συνέχισε:

    «Από ό,τι είδα κατά τη διάρκεια του WEC (του γύρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου), ήταν εξαιρετικά ανώμαλη. Οπότε δεν το περιμένω με ανυπομονησία για χάρη της... σπονδυλικής μου στήλης. Αστειευόμουν γι' αυτό πριν έλθω εδώ, αλλά δεν είναι πραγματικά αστείο. Το συζητάμε χρόνια και τώρα ξεφεύγει από τον έλεγχο». 

    Ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις (McLaren) συμμερίσθηκε την άποψη του Ολλανδού φίλου του και μάλιστα αποκάλυψε ότι μερικές φορές πρέπει να παίρνει φάρμακα για πονοκεφάλους λόγω των ανώμαλων διαδρομών.

    Παράλληλα, ο Βρετανός οδηγός Τζορτζ Ράσελ, πιστεύει ότι οι πίστες πρέπει να ανανεώνονται πλήρως κάθε δύο χρόνια, ενώ παραδέχεται ότι αυτές οι ανωμαλίες «είναι μέρος των αγώνων αυτοκινήτου».

    Από την ένταξη της στο ημερολόγιο της F1 το 2012, η ​​πίστα της Αμερικής έχει συχνά επικριθεί για τις ανωμαλίες που είναι διάσπαρτες στην πίστα.

    Ωστόσο, ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2024, έναν χρόνο αφότου ο Φερστάπεν δήλωσε ότι η πίστα δεν ήταν στα πρότυπα της F1 λόγω των λακκούβων, ενώ εφέτος έγιναν προσαρμογές στις στροφές 9 και 11, όπου η κατάσταση ήταν πιο προβληματική.

Κατηγορίες

AUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αναγέννηση, Ανόρθωση και Παφιακός πέρασαν στα ημιτελικά του League Cup «Γιώργος Δημητρίου»

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Λύγισε στο τελευταίο λεπτό ο Ολυμπιακός και ηττήθηκε από τη Φενέρ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ρεάλ: Υπέγραψε επέκταση ως το 2032 ο Αρντά Γκιουλέρ

La Liga

|

Category image

Προφυλακιστέος ο Πέτρος Παπαπέτρου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νίκη για τον ΑΠΟΕΛ στην αυλαία της 3ης αγωνιστικής

Κύπρος

|

Category image

Κριστιάνο Ρονάλντο, γκολ Νο 982 στη νίκη της Αλ Νασρ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Β' κατηγορία: Κέρδισε, έπιασε κορυφή και... περιμένει ο Εθνικός

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ξεκίνησε το 52ο διεθνές Ράλλυ Κύπρος

AUTO MOTO

|

Category image

Μπάγερν για την κατάρρευση Κομπανί: «Έβλεπε τη δεύτερη ομάδα, θα υποβληθεί σε εξετάσεις…»

Bundesliga

|

Category image

Να τον βγάλουν ασπροπρόσωπο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στις 15 Νοεμβρίου η επιστροφή του Ροναλντίνιο στους αγωνιστικούς χώρους με τη Ραβένα

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Κατέρρευσε στην προπόνηση της Μπάγερν ο Κομπανί

Bundesliga

|

Category image

Το πρόβλημα που καλείται να λύσει ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κόντε για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε προχωρημένο στάδιο»

Premier League

|

Category image

Μπαρούτι...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη