Εντυπωσιακή άνοδος για Τσιτσιπά στο ATP ranking

Τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο Καζακστάν συνέχισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα τενίστα να πανηγυρίζει την πρόκριση στα ημιτελικά του Almaty Open μετά και τη νίκη του με 2-0 σετ (6-3, 6-4 ) του Αυστραλού, Τζέιμς Ντάκγουορθ.

Ο 28χρονος θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον θα αντιμετωπίσει τον Γεωργιανό, Νικολόζ Μπασιλασβίλι (Νο.34), με μοναδικό στόχο μία ακόμη νίκη και την πρόκριση στον τελικό του ATP 250 τουρνουά.

Μάλιστα, ο Στέφανος με την έως τώρα παρουσία του στο Αλμάτι Open έχει βάλει στα ταμεία του το ποσό των 106.225 ευρώ.

Πέραν αυτού, όμως, ο Τσιτσιπάς έχει δει και το όνομά του να κερδίζει πολλές θέσεις στο ranking της παγκόσμιας κατάταξης, με τον Έλληνα τενίστα να βρίσκεται πλέον Νο.33 του κόσμου και ενώ ξεκίνησε το τουρνουά από το Νο39.

Να σημειωθεί πως εφόσον φτάσει μέχρι τον τελικό και κατακτήσει το τρόπαιο, τότε, όχι μόνο θα μπει στην πρώτη 30άδα της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και το Νο.29.

sport-fm.gr