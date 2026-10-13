Επίσημο: Η Formula 1 επιστρέφει στην Αφρική με grand prix στη Ρουάντα

Η Formula 1 ανακοίνωσε πριν από λίγο την επιστροφή της στην Αφρική, καθώς συμφώνησε με τη Ρουάντα για τη διοργάνωσης του grand prix της Αφρικής.

Η συμφωνία έχει διάρκεια 10 ετών και ο αγώνας αναμένεται να προστεθεί στο καλεντάρι στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Έτσι, το σπορ θα επιστρέψει στην αφρικανική ήπειρο για πρώτη φορά μετά το 1993, όταν και είχε διεξαχθεί το grand prix της Νότιας Αφρικής στην πίστα Kyalami.

Η επιστροφή στην Αφρική ήταν εδώ και χρόνια ένας από τους στόχους της F1, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επεκτείνει την παρουσία της σε όλο τον κόσμο. Το τελευταίο διάστημα έγιναν συζητήσεις με διάφορες περιοχές που ήθελαν να φιλοξενήσουν αγώνα, ανάμεσά τους και η Νότια Αφρική. Ωστόσο, οι προσπάθειες για την επιστροφή του σπορ εκεί δεν ευδοκίμησαν και η Ρουάντα ήταν εκείνη που εξασφάλισε την επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που η F1 προχωρά σε αλλαγές στο πρόγραμμά της. Μάλιστα, πριν από μερικές εβδομάδες επιβεβαιώθηκε η επιστροφή της Τουρκίας και της Πορτογαλίας. Το grand prix στην Κωνσταντινούπολη θα διεξάγεται από το 2027 έως το 2031, ενώ το Πορτιμάο θα φιλοξενήσει αγώνες το 2027 και το 2028. Παράλληλα, υπάρχουν συζητήσεις και με άλλες πόλεις που έχουν δείξει ενδιαφέρον για να μπουν στο πρόγραμμα.

Όσον αφορά τη Ρουάντα, η νέα πίστα θα κατασκευαστεί στην περιοχή Μπουγκέσερα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Κιγκάλι και δίπλα στο νέο διεθνές αεροδρόμιο. Φυσικά, θα πληροί τις προδιαγραφές της FIA για Grade 1, ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται στις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Η ακριβής ημερομηνία του πρώτου αγώνα δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.

Μετά την ανακοίνωση, ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική και τόνισε ότι η επιστροφή στην Αφρική αποτελεί σημαντικό βήμα για το πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Σήμερα είναι μία ιστορική στιγμή για τη Formula 1. Με τη Ρουάντα να εντάσσεται στο πρόγραμμα από την επόμενη δεκαετία, το άθλημά μας θα αγωνίζεται σε κάθε κατοικημένη ήπειρο, φέρνοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πιο κοντά από ποτέ στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Η Αφρική ήταν πάντα μέρος του μέλλοντος της Formula 1 και από την αρχή ήμασταν αποφασισμένοι να επιστρέψουμε με τον σωστό τρόπο, με τον σωστό συνεργάτη, μακροχρόνια δέσμευση και ξεκάθαρο όραμα».

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο πρόεδρος της Ρουάντας, Πολ Καγκάμε, ο οποίος δήλωσε: «Σήμερα ανήκει στην Αφρική. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες το κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού του κόσμου αγωνιζόταν χωρίς αυτή την ήπειρο και αυτό αλλάζει με αυτή τη συμφωνία. Η Ρουάντα είναι υπερήφανη που θα φιλοξενήσει το Formula 1 African Grand Prix».

Τι είχε συμβεί την τελευταία φορά που διεξήχθη αγώνας Formula 1 στην Αφρική

Η τελευταία παρουσία της Formula 1 στην αφρικανική ήπειρο καταγράφηκε στις 14 Μαρτίου 1993, στο grand prix της Νότιας Αφρικής, που φιλοξενήθηκε στην πίστα Kyalami.

Ο Άλεν Προστ επέστρεψε δυναμικά και πήρε τη νίκη με την τότε Williams-Renault. Ενδιαφέρουσα ήταν και η μάχη του Άιρτον Σένα με τον Μίκαελ Σουμάχερ, η οποία κατέληξε σε έξοδο και εγκατάλειψη του Γερμανού. Παράλληλα, η Sauber έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο, καθώς ο Γιούργκ Λέτο εξασφάλισε βαθμούς στον πρώτο της αγώνα. Ωστόσο, η ξαφνική και έντονη βροχόπτωση προς το τέλος έφερε ανατροπές, με μόλις πέντε μονοθέσια να ολοκληρώνουν κανονικά τον αγώνα.

athletiko.gr