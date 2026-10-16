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Το Άμπου Ντάμπι επιμένει ότι ο «τελικός» της F1 θα γίνει κανονικά

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι διοργανωτές συνεχίζουν την προετοιμασία για τις 6 Δεκεμβρίου

Το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι παραμένει προγραμματισμένο να ολοκληρώσει τη σεζόν της Formula 1 το τριήμερο 4-6 Δεκεμβρίου, με τους διοργανωτές να διαβεβαιώνουν ότι η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά. Παρά τις ανησυχίες που δημιουργεί η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, η διοργανώτρια Ethara επιμένει ότι ο σχεδιασμός για τον αγώνα της Yas Marina δεν έχει αλλάξει.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σαΐφ Ρασίντ Αλ Νοαΐμι, έστειλε σαφές μήνυμα μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Dubai Eye 103.8FM: «Θα γίνει. Ήταν πάντα προγραμματισμένο να γίνει, όλα προχωρούν βάσει προγράμματος. Στις 6 Δεκεμβρίου, ο τελικός της σεζόν θα είναι εδώ, στην πίστα Yas Marina, στο Άμπου Ντάμπι».

Η προετοιμασία δεν έχει σταματήσει

Ο Αλ Νοαΐμι επικαλείται τις εργασίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην πίστα ως ένδειξη ότι η διοργάνωση προχωρά προς την προγραμματισμένη ημερομηνία. Η θέση του είναι ότι οι εγκαταστάσεις προετοιμάζονται με το συνηθισμένο χρονοδιάγραμμα και όχι ως μέρος κάποιας έκτακτης διαδικασίας. Ανάλογη εικόνα έδωσε και σε δηλώσεις του στην εφημερίδα The National, υποστηρίζοντας ότι ο σχεδιασμός «δεν σταμάτησε ούτε για μία ημέρα». Όπως εξήγησε, ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας κατά τον οποίο αρχίζει κάθε χρόνο η μεταμόρφωση του χώρου για τις ανάγκες του Grand Prix, χωρίς να έχει απαιτηθεί αλλαγή στην προετοιμασία της φετινής διοργάνωσης.

Η επίσημη σελίδα της Formula 1 εξακολουθεί να περιλαμβάνει το αγωνιστικό τριήμερο του Άμπου Ντάμπι στις 4-6 Δεκεμβρίου. Ο αγώνας του Κατάρ προηγείται στο πρόγραμμα, με ημερομηνία διεξαγωγής την 29η Νοεμβρίου.

Η Ίμολα παραμένει εναλλακτικό σενάριο

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η ύπαρξη εναλλακτικού σχεδίου για το φινάλε της σεζόν έχει απασχολήσει το ρεπορτάζ της Formula 1. Το Reuters είχε αναφέρει τον Σεπτέμβριο ότι η Ίμολα θεωρούνταν η πιθανότερη αντικαταστάτρια, εφόσον οι συνθήκες δεν επέτρεπαν τη διεξαγωγή των δύο τελευταίων αγώνων στη Μέση Ανατολή. Το συγκεκριμένο σενάριο προβλέπει έναν αγώνα στην ιταλική πίστα στις 6 Δεκεμβρίου και όχι δύο διοργανώσεις που θα αντικαθιστούσαν ξεχωριστά το Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι. Αν εφαρμοζόταν με αυτή τη μορφή, το πρωτάθλημα θα ολοκληρωνόταν με ένα Grand Prix λιγότερο.

Πρόκειται, ωστόσο, για εναλλακτικό σχεδιασμό που περιγράφεται σε δημοσιεύματα και όχι για ανακοινωμένη αλλαγή του προγράμματος. Η διάκριση είναι ουσιαστική: η προετοιμασία μιας λύσης ανάγκης δεν ισοδυναμεί με ακύρωση των προγραμματισμένων αγώνων. Προς το παρόν, η θέση των διοργανωτών του Άμπου Ντάμπι παραμένει κατηγορηματική. Οι εργασίες συνεχίζονται και η Yas Marina προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το τελευταίο Grand Prix της χρονιάς, στην ημερομηνία που εξακολουθεί να αναγράφεται στο επίσημο καλεντάρι.

gazzetta.gr

 

 

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