Ιστορική pole position για τον Φερστάπεν στη Σιγκαπούρη!

Ο Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησε στις κατατακτήριες δοκιμές του GP της Σιγκαπούρης και εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα του την pole position στην πίστα της Μαρίνα Μπέι. Ο Ολλανδός της Red Bull ξεχώρισε στο Q3, αφήνοντας πίσω του τις δύο Ferrari και θέτοντας τις βάσεις για μια δυνατή εμφάνιση στον αγώνα της Κυριακής (11/10, 15:00).

Η διαδικασία κύλησε με μπόλικα προβλήματα, καθώς αρκετά μονοθέσια αντιμετώπισαν δυσκολίες με το λογισμικό τους. Ωστόσο, ο Φερστάπεν κατάφερε να μείνει ανεπηρέαστος και να σημειώσει τον κορυφαίο χρόνο, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του σε μία από τις πιο απαιτητικές διαδρομές του πρωταθλήματος.

Ο Σαρλ Λεκλέρ κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ανεβαίνοντας πάνω από τον Λιούις Χάμιλτον στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Βρετανός οδηγός της Ferrari θα εκκινήσει τρίτος, διατηρώντας τις ελπίδες του για διεκδίκηση της νίκης. Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Κίμι Αντονέλι, ενώ ο Λάντο Νόρις πήρε την πέμπτη θέση. Ακολούθησαν ο Τζορτζ Ράσελ και ο Όσκαρ Πιάστρι, με τον Πιερ Γκασλί, τον Λίαμ Λόσον και τον Άρβιντ Λίντμπλαντ να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Νωρίτερα, ο Χάμιλτον είχε ξεχωρίσει τόσο στο Q1 όσο και στο Q2, σημειώνοντας τους καλύτερους χρόνους. Στο πρώτο σκέλος αποκλείστηκαν οι Ισάκ Χάντζαρ, Βάλτερι Μπότας, Σέρχιο Πέρεζ, Λανς Στρολ, Φερνάντο Αλόνσο και Άλεξ Άλμπον. Στη δεύτερη φάση ολοκληρώθηκε η προσπάθεια των Νίκο Χούλκενμπεργκ, Όλι Μπέρμαν, Έστεμπαν Όκον, Κάρλος Σάινθ, Γκάμπριελ Μπορτολέτο και Φράνκο Κολαπίντο.

Το GP της Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 15:00 ώρα Kύπρου, με τον Φερστάπεν να έχει την ευκαιρία να μετατρέψει την pole position σε νίκη.