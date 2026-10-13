Aρσεναλ, Aστον Βίλα και τώρα… Formula 1 - H Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει την εμμονή με τη Ρουάντα

Από τη μία πλευρά, η Formula 1 σχεδόν… πανηγύρισε την επιστροφή της στην Αφρική και επέλεξε την Ρουάντα για να κάνει αυτό το βήμα. Από την άλλη, η Διεθνής Αμνηστία, ως η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγόρησε τη Formula 1 για διακηρύξεις κενού νοήματος και για το ότι προσφέρει στη Ρουάντα ένα «βραβείο αθλητικού ξεπλύματος» (sportswashing). Όλα αυτά με αφορμή τη δεκαετούς διάρκειας συμφωνίας για τη διεξαγωγή Grand Prix στην Αφρική, που ανακοινώθηκε την Τρίτη (13 Οκτωβρίου).

Η ιστορικής σημασίας συμφωνία προβλέπει τη διεξαγωγή ενός αγώνα του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ κάποια στιγμή στις αρχές της δεκαετίας του 2030, σε μία πίστα που δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί και θα βρίσκεται κοντά στο νέο διεθνές αεροδρόμιο 40 χιλιόμετρα νότια του Κιγκάλι (πρωτεύουσα της Ρουάντα). Όταν θα γίνει αυτός ο αγώνας θα είναι ο πρώτος στην Αφρική από το 1993.

«Ένα Grand Prix διάρκειας 10 ετών, με την παρουσίαση “Visit Rwanda”, αποτελεί ένα βραβείο αθλητικού ξεπλύματος για τις αρχές της Ρουάντα», δήλωσε με γραπτή του ανακοίνωση ο Φέλιξ Τζέικενς, επικεφαλής εκστρατειών της Διεθνούς Αμνηστίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κρατήσεις, βασανιστήρια και καταστολή

Ο Τζέικενς θύμισε πως ανάλογες εργασίες με τον κρατικό τουριστικό βραχίονα της Ρουάντα έχει «η Άρσεναλ, η Άστον Βίλα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδηλασίας και τώρα η Formula 1. Η Ρουάντα συνεχίζει να επενδύει στα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του κόσμου, προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα της και να αποσπάσει την προσοχή από το αποτρόπαιο ιστορικό της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Formula 1 υποστηρίζει ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει “μια θετική δύναμη για το καλό”. Αυτή η δήλωση ακούγεται κενή περιεχομένου πλέον, από τη στιγμή που η F1 αδιαφορεί για το ποιον επιλέγει ως συνεργάτη. Οι αρχές της Ρουάντα προβαίνουν συστηματικά σε αυθαίρετες κρατήσεις, βασανιστήρια και καταστολή της ελευθερίας του λόγου».

Χρησιμοποιώντας τον όρο «sportswashing» η Διεθνής Αμνηστία θεωρεί ότι ο αθλητισμό χρησιμοποιείται με έναν τρόπο ώστε να βελτιωθεί στο εξωτερικό της Ρουάντα μια ήδη αμαυρωμένη εικόνα. Αρκετές άλλες χώρες που φιλοξενούν αγώνες της Formula 1, κυρίως στη Μέση Ανατολή, έχουν επίσης κατηγορηθεί για αυτή την πρακτική.

Οι ποδοσφαιρικές… επισκέψεις στη Ρουάντα

Η συμφωνία χορηγίας της Άστον Βίλα, ομάδας της αγγλικής Premier League, με το «Visit Rwanda» είχε προκαλέσει ανάλογες αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον περασμένο Ιούλιο.

Ο οργανισμός τουρισμού της αφρικανικής χώρας έχει επίσης συνάψει συμφωνίες χορηγίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς και με αμερικανικές αθλητικές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Λος Άντζελες Κλίπερς του NBA και οι Λος Άντζελες Ραμς του NFL. Επίσης, το λογότυπό «Visit Rwanda» εμφανιζόταν στα μανίκια της φανέλας της Άρσεναλ επί οκτώ σεζόν, πλέον στη θέση του έχει μπει μία ισραηλινή εταιρεία που επίσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο πρόεδρος της Ρουάντα, Πολ Καγκάμε, έχει αποσπάσει επαίνους από ηγέτες δυτικών χωρών και της ευρύτερης περιοχής για τη συμβολή του στον τερματισμό της γενοκτονίας του 1994 στη Ρουάντα, καθώς και για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη μετατροπή της σε ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις και οικονομική βοήθεια.

Ωστόσο, κατηγορείται επίσης για καταστολή των επικριτών του στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και για υποστήριξη της ένοπλης οργάνωσης ανταρτών M23 στη γειτονική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οργάνωση M23 ευθύνεται για δολοφονίες, βιασμούς και άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Καγκάμε δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Κιγκάλι ότι η συμφωνία με τη Formula 1 θα οδηγήσει τη Ρουάντα σε μια πορεία «που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η Αφρική γίνεται αντιληπτή στον κόσμο του αθλητισμού».

Εκπρόσωπος της Formula 1 δήλωσε ότι το άθλημα διαθέτει «την ευκαιρία να εμπνεύσει και να μεταφέρει το πάθος της F1 σε 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Αφρική, ενώ ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει μια θετική δύναμη για το καλό».

athletiko.gr