Κυπριακή συμμετοχή στον διαγωνισμό Formula Student Alpe Adria

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει τη συμμετοχή της Frederick University Formula Racing Team (FUF Racing Team) στον Διεθνή Διαγωνισμό Formula Student Alpe Adria, ο οποίος πραγματοποιείται στην Κροατία από τις 18 έως τις 23 Αυγούστου 2026. Η ομάδα, που αποτελείται από φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου, συμμετέχει σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνή θεσμό, έχοντας ήδη καταγράψει σημαντικές επιτυχίες σε παρόμοιες διοργανώσεις.

Το 2025, κατέκτησε την 2η θέση στον Διεθνή Διαγωνισμό Φοιτητικής Μηχανολογίας και Καινοτομίας στην Ελλάδα, ενώ το 2024 κατέλαβε την 3η θέση στον διαγωνισμό Formula SAE Student στην Ιταλία. Την ίδια χρονιά, της απονεμήθηκε το Έπαθλο Unicars Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ). Με σημαντική εμπειρία, τεχνογνωσία και τη διάθεση να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, η ομάδα βρίσκεται στην Κροατία με στόχο μια ακόμη δυναμική παρουσία και νέες διακρίσεις.

Η FUF Racing Team κατάφερε να έχει διεθνή αναγνώριση στον χώρο της εφαρμοσμένης μηχανικής και της αυτοκίνησης. Υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Αντώνη Λόντου, μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της ομάδας συμμετέχουν σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του μονοθέσιου, από τον σχεδιασμό και τη μελέτη έως την κατασκευή, τη δοκιμή και τη βελτιστοποίησή του.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την FUF Racing Team, για τη διαδρομή της και τις σημαντικές διακρίσεις που έχει πετύχει σε διεθνές επίπεδο. Η ομάδα αποτελεί μια ακόμη έκφραση της μακράς παράδοσης και της ισχυρής παρουσίας του Πανεπιστημίου Frederick στον τομέα της Μηχανικής, αλλά και ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η γνώση μετατρέπεται σε πράξη. Με τη Μηχανική και την Τεχνολογία στον πυρήνα της, η FUF Racing Team φέρνει μαζί φοιτητές και φοιτήτριες από διαφορετικά γνωστικά πεδία, που συνεργάζονται για την ανάπτυξη ενός σύνθετου και απαιτητικού εγχειρήματος. Ευχόμαστε στην ομάδα κάθε επιτυχία στη φετινή διοργάνωση στην Κροατία και είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπροσωπήσει επάξια το Πανεπιστήμιο Frederick και την Κύπρο», αναφέρει η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου.

Η FUF Racing Team είναι η πρώτη κυπριακή πανεπιστημιακή ομάδα που σχεδίασε και κατασκεύασε μονοθέσιο αγωνιστικό αυτοκίνητο τύπου Formula και συμμετείχε σε διεθνή διαγωνισμό, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Κύπρου στον χώρο της πανεπιστημιακής μηχανικής και της φοιτητικής αυτοκίνησης.

Η συμμετοχή στην ομάδα αποτελεί μία από τις συν-διδακτικές δραστηριότητες (co-curricular activities) που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick, δίνοντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη δυνατότητα να μετατρέπουν τη θεωρητική γνώση σε πρακτική εμπειρία μέσα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό, διεπιστημονικό εγχείρημα.

Παρόλο που στον πυρήνα του το Formula Student αποτελεί ένα σύνθετο έργο μηχανικής και τεχνολογίας, οι απαιτήσεις του εκτείνονται πολύ πέρα από τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός αγωνιστικού μονοθέσιου. Οι ομάδες καλούνται ουσιαστικά να λειτουργήσουν ως μια ολοκληρωμένη ομάδα ανάπτυξης ενός πραγματικού προϊόντος: να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν το όχημα, να διαχειριστούν το έργο και τους διαθέσιμους πόρους, να αναπτύξουν επιχειρηματικό και παραγωγικό πλάνο, να παρουσιάσουν και να τεκμηριώσουν τις επιλογές τους και να αναδείξουν την ταυτότητα και τον σχεδιασμό του εγχειρήματος.

Αυτή ακριβώς η πολυδιάστατη φύση του Formula Student αντικατοπτρίζεται και στη σύνθεση της FUF Racing Team. Η πλειονότητα των μελών της προέρχεται από προγράμματα Μηχανικής, στην ομάδα όμως συμμετέχουν επίσης φοιτητές και φοιτήτριες από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, και το Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας. Καθένας και καθεμία συνεισφέρει μέσα από το δικό του γνωστικό πεδίο σε έναν κοινό στόχο, βιώνοντας στην πράξη τη διεπιστημονική συνεργασία που χαρακτηρίζει τα σύνθετα έργα στον πραγματικό κόσμο.

Έτσι, μέσα από τη FUF Racing Team, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν εφαρμόζουν μόνο γνώσεις μηχανολογίας, σχεδιασμού, ηλεκτρονικών, υλικών, αεροδυναμικής και δυναμικής οχημάτων. Αναπτύσσουν παράλληλα δεξιότητες στη διοίκηση και διαχείριση έργων, στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, στην επικοινωνία και παρουσίαση, στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, στη συνεργασία και στην καινοτομία – δεξιότητες που θα κληθούν να αξιοποιήσουν αργότερα και στην επαγγελματική τους ζωή.

Η δημιουργία ενός αγωνιστικού μονοθέσιου αποτελεί μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Τα μέλη της ομάδας μελετούν, σχεδιάζουν, κατασκευάζουν δοκιμάζουν και βελτιώνουν το αυτοκίνητο από το μηδέν, κατασκευάζοντας μάλιστα μεγάλο μέρος των εξαρτημάτων του. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούν τον σύγχρονο εξοπλισμό και τα εξειδικευμένα εργαστήρια της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης ενός σύνθετου τεχνολογικού έργου.

Ακριβώς αυτή η πολυδιάστατη προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των διεθνών διαγωνισμών Formula Student. Η αξιολόγηση δεν αφορά μόνο την ταχύτητα ή τις επιδόσεις του μονοθέσιου στην πίστα. Οι ομάδες αξιολογούνται για τον μηχανολογικό σχεδιασμό και τις τεχνικές τους επιλογές, την κατασκευή και αξιοπιστία του οχήματος, αλλά και για το επιχειρηματικό και παραγωγικό τους πλάνο, την κοστολόγηση, την παρουσίαση και την ικανότητά τους να τεκμηριώσουν και να υποστηρίξουν τις αποφάσεις τους.

Η συμμετοχή της FUF Racing Team στην Κροατία αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα σε μια πολυετή παράδοση του Πανεπιστημίου Frederick στον χώρο της μηχανικής και της κατασκευής αγωνιστικών οχημάτων. Η παράδοση αυτή έχει τις ρίζες της στο 1969, όταν φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών της τότε Τεχνικής και Οικονομικής Σχολής Λευκωσίας, η οποία μετεξελίχθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick, κατασκεύασαν το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Σήμερα, η FUF Racing Team συνεχίζει την παράδοση, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εφαρμογή, την τεχνολογία με την καινοτομία, και την εκπαίδευση με την πραγματική εμπειρία. Μέσα από τη συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις, το Πανεπιστήμιο δίνει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον και να αναδείξουν το επίπεδο της κυπριακής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Ολόκληρη η κοινότητα του Πανεπιστημίου Frederick εύχεται στη FUF Racing Team μια δυναμική παρουσία στη φετινή της συμμετοχή στην Κροατία.