H Red Bull δίνει πενταετές συμβόλαιο στον Φερστάπεν

Το όνομα του Μαξ Φερστάπεν έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τη Mercedes και τη McLaren (όπου το 2028 θα αναλάβει κορυφαία θέση της αγωνιστικής ομάδας ο νυν έμπιστος τεχνικός του Φερστάπεν, Τζιανπιέρο Λαμπιάσε), ενώ πλέον εμφανίζεται στο κάδρο ως πιθανός προορισμός ακόμη και η Ferrari.

Όμως, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη Red Bull, τουλάχιστον αυτήν την περίοδο, δεν είναι το ενδιαφέρον των άλλων κορυφαίων ομάδων της Formula 1, αλλά η μη ανταγωνιστικότητα του μονοθεσίου του Μίλτον Κινς. Η RB22 δεν έχει κερδίσει GP φέτος και δεν δίνει στον Ολλανδό τη δυνατότητα να πρωταγωνιστεί σταθερά, ενώ ο ίδιος έχει εκφράσει αρκετές φορές την απογοήτευσή του για τις μεταπτώσεις της απόδοσής της.

Κομβική σημασία στις συζητήσεις για την παραμονή του Μαξ στην RBR φαίνεται πως έχει η ρήτρα αποδέσμευσης που περιλαμβάνεται στο υπάρχον συμβόλαιο τους. Ο Ολλανδός δεσμεύεται με την ομάδα μέχρι το 2028, όμως η συγκεκριμένη ρήτρα του δίνει τη δυνατότητα να αποχωρήσει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Από τη στιγμή που δεν βρισκόταν στην πρώτη δυάδα της βαθμολογίας των οδηγών στο μέσο της σεζόν, έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει το 2027 – χωρίς την υποχρέωση να ενημερώσει την ομάδα για τις προθέσεις του μέχρι και τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η Red Bull είχε προσφέρει 8 εκατομμύρια ευρώ στην πλευρά του Φερστάπεν προκειμένου να εξαγοράσει τη συγκεκριμένη ρήτρα. Η πρόταση, ωστόσο, φέρεται να απορρίφθηκε.

Ακολούθησε τον Ιούλιο νέο δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, σύμφωνα με το οποίο η Red Bull είχε καταθέσει πρόταση για επέκταση του συμβολαίου του κατά έναν χρόνο με αυξημένες απολαβές και χωρίς ρήτρα εξόδου.

Τώρα, όμως, η νέα πληροφορία του γερμανικού Τύπου (και της ιστοσελίδας F1-Insider) κάνει λόγο για πολύ πιο μακροπρόθεσμη συμφωνία. Η Red Bull φέρεται να του έχει κάνει πρόταση να παραμείνει για πέντε ακόμα χρόνια, με ακόμα πιο αυξημένες αποδοχές.

Ωστόσο, η πλευρά του Verstappen φέρεται να μην είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τη ρήτρα εξόδου, και θα προτιμούσε περισσότερο ένα εναλλακτικό μονοετές συμβόλαιο. Με μια τέτοια πιο βραχυπρόθεσμη δέσμευση ο Ολλανδός θα μπορούσε να παραμείνει στην ομάδα για το 2027 και να αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση στο τέλος της επόμενης σεζόν.

Το βασικό κριτήριο θα είναι αν η τεχνική ομάδα υπό τον Πιέρ Βασέ θα καταφέρει να δημιουργήσει ένα μονοθέσιο ικανό να τον επαναφέρει στις νίκες και στη διεκδίκηση του τίτλου. Ο νέος κινητήρας της Red Bull Ford Powertrains, πάντως, έχει ήδη αποδειχθεί ικανός για αυτό το στόχο.

Αν η RBR δεν τα καταφέρει ούτε το 2027, ο Φερστάπεν θα μπορούσε να επανεξετάσει όχι μόνο τη σχέση του με τη Red Bull, αλλά και ολόκληρο το μέλλον του στη Formula 1. Αν και πρόσφατα άφησε να εννοηθεί ότι δεν είναι στις σκέψεις του να αποχωρήσει από το σπορ.

Πάντως, το ίδιο γερμανικό δημοσίευμα έβαλε τώρα και τη Ferrari για τα καλά στο κάδρο του μέλλοντος του τετράκις πρωταθλητή, δίπλα στις Mercedes και McLaren. Στο Μαρανέλο ο Σαρλ Λεκλέρ μόλις πριν λίγες εβδομάδες επέκτεινε το πολυετές του συμβόλαιο, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον έχει την οψιόν να παραμείνει στη Scuderia και το 2027.

Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μία θέση στη Ferrari σε μια χρονική στιγμή που θα μπορούσε να συμπέσει με την απόφαση του Φερστάπεν για το μέλλον του, βάσει και της απόδοσης της Red Bull το 2027. Προς το παρόν, πάντως, η πλευρά του Ολλανδού φαίνεται να τηρεί στάση αναμονής για να διαπιστώσει τα αγωνιστικά δεδομένα ενόψει της νέας χρονιάς.

“Νιώθω καλά και, από τη δική μου πλευρά, όταν λέω ότι δεν υπάρχει κάτι να πω, είναι επειδή πραγματικά δεν υπάρχει κάτι που συμβαίνει” είχε δηλώσει ο 28χρονος πριν από το Ουγγρικό GP.

“Είμαι απλώς επικεντρωμένος στο να πάρω το μέγιστο από το αυτοκίνητο, κάτι που από μόνο του είναι ήδη αρκετά δύσκολο. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Η ομάδα είναι σαν δεύτερη οικογένεια για μένα. Προσπαθώ απλώς να καταλάβω λίγο καλύτερα το αυτοκίνητό μας και, φυσικά, να επιστρέψουμε στις νίκες”, κατέληξε ο Μαξ Φερστάπεν.

Πηγή: sport24.gr