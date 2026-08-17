Η Λανς ήταν... σούπερ και σήκωσε την κούπα κόντρα στην Παρί

Η Λανς... είπε «όχι» στην Παρί Σεν Ζερμέν στη διεκδίκηση του Super Cup Γαλλίας. Με γκολ του Ματιέ Ουντόλ στο 32ο λεπτό, η Λανς κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, ο Ουντόλ πάσαρε ιδανικά στον Ταουβίν ο οποίος πλασάροντας μέσα από τη μικρή περιοχή άνοιξε το σκορ για την ομάδα του.

Από το 39ο λεπτό, η Λανς έπαιζε με παίκτη λιγότερο, μετά το σκληρό μαρκάρισμα του Αντόνιο, οποίος δέχθηκε την απευθείας κόκκινη κάρτα και αποχώρησε.

Η ομάδα του Λούινς Ενρίκε παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα δεν κατάφερε να ισοφαρίσει. Η Λανς έψαχνε το δεύτερο γκολ, με τον Ταουβίν να είναι ο πρωταγωνιστής στην επίθεση. Στο 84' ο Ντεμπελέ έχασε ευκαιρία για το 1-1, ενώ τρία λεπτά μετά ήταν η σειρά της Παρί να να μείνει με 10 παίκτες, με τον διαιτητή να δείχνει την κόκκινη κάρτα στον Μέντες για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Πίγκναρντ.

Η Λανς δεν επέτρεψε στην Παρί την ισοφάριση και κατέκτησε το Super Cup Γαλλίας.