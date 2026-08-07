Πτώση 61% στα έσοδα της F1

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Formula 1 για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 παρουσίασαν σημαντική υποχώρηση, καθώς τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 38%, από 1.11 δισ. ευρώ σε 698 εκατ. ευρώ ($1,22 δισ. σε $764 εκατ.) και τα λειτουργικά κέρδη κατέγραψαν πτώση 61%, από 268 εκατ. ευρώ σε 67 εκατ. ευρώ ($293 εκατ. σε $73 εκατ.) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ωστόσο, η διοίκηση της Liberty Media υπογραμμίζει πως η εικόνα αυτή είναι πλασματική και οφείλεται στην «παραμόρφωση» του φετινού προγράμματος, λόγω των αγώνων που αναβλήθηκαν ή ματαιώθηκαν.

Οι ανατροπές στο καλεντάρι έφεραν μείωση των εσόδων

Στο διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2026 διεξήχθησαν μόλις πέντε αγώνες, έναντι εννέα το 2025 – μια μείωση της τάξεως του 44% για το τρίμηνο και 27% συνολικά για το πρώτο μισό της χρονιάς.Η πτώση αυτή προήλθε από τη μετακίνηση του Ιαπωνικού Grand Prix στο πρώτο τρίμηνο, την ακύρωση των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω της αναταραχής στη Μέση Ανατολή, καθώς και την απουσία της Imola.

Η μείωση των αγώνων επηρέασε άμεσα και τις πληρωμές προς τις ομάδες, οι οποίες μοιράστηκαν 289 εκατ. ευρώ ($316 εκατ.) το τελευταίο τρίμηνο έναντι 469 εκατ. ευρώ ($513 εκατ.) πέρυσι. Για το πρώτο μισό του 2026, οι ομάδες έχουν λάβει συνολικά 457 εκατ. ευρώ ($500 εκατ.), σε σύγκριση με 573 εκατ. ευρώ ($627 εκατ.) την ίδια περίοδο του 2025.

Η κατάσταση αναμένεται να εξισορροπήσει στο δεύτερο μισό της σεζόν, καθώς το τρίτο τρίμηνο περιλαμβάνει επτά αγώνες (συμπεριλαμβανομένου του νέου Grand Prix στη Μαδρίτη), ενώ το τέταρτο τρίμηνο αναμένονται οκτώ αγώνες, με την επιστροφή του Μπαχρέιν να μετατίθεται για τον Οκτώβριο στη Μαλαισία.

Αύξηση των αγώνων Sprint από το 2027

Παράλληλα με τα οικονομικά στοιχεία, ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, προανήγγειλε σημαντικές εμπορικές πρωτοβουλίες για το μέλλον, επιβεβαιώνοντας την αύξηση του αριθμού των αγώνων Sprint από τη σεζόν του 2027: «Θα έχουμε περισσότερους αγώνες Sprint την επόμενη χρονιά και θα ενημερώσουμε για τον ακριβή αριθμό όταν ανακοινώσουμε το καλεντάρι του 2027. Η αρχή είναι απλή: πρόκειται για μια ευκαιρία να αυξήσουμε τη ροή εσόδων την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε εμπορικά. Σίγουρα θα προχωρήσουμε σε αύξηση του αριθμού τους στο μέλλον, αυτό είναι 1.000% βέβαιο πως θα συμβεί ήδη από την επόμενη χρονιά».

Ο Ιταλός μάνατζερ απέκλεισε το ενδεχόμενο να διεξάγονται αγώνες Sprint σε κάθε τριήμερο, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της «σπανιότητας» του φορμάτ για τη διατήρηση της εμπορικής του αξίας: «Αν εμπορικά πηγαίναμε παντού, αυτό δεν θα δημιουργούσε πλέον υπεραξία από εμπορικής σκοπιάς».

gazzetta.gr