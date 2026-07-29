Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ίσως ρίξουν το φινάλε της Φόρμουλα Ένα στην Ευρώπη

Η εφετινή σεζόν της Φόρμουλα Ένα θα τελειώσει στην Ευρώπη, σε περίπτωση που οι τελευταίοι δύο προγραμματισμένοι αγώνες της χρονιάς, στο Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι, χρειαστεί να μεταφερθούν σε άλλη τοποθεσία, λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της F1, Στέφανο Ντομενικάλι.

Υπενθυμίζεται ότι οι διοικούντες το σπορ ματαίωσαν τους αγώνες του Απριλίου σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία και ανακοίνωσαν την περασμένη Κυριακή (26/7) ότι η Μαλαισία θα φιλοξενήσει το γκραν πρι του Μπαχρέιν τον Οκτώβριο (4/10).

Η αδυναμία του Μπαχρέιν να διοργανώσει τον αγώνα τον Οκτώβριο έχει εγείρει αμφιβολίες για το αν οι δύο τελευταίοι «γύροι» της σεζόν - στο Κατάρ (27-29 Νοεμβρίου) και στο Άμπου Ντάμπι (4-6 Δεκεμβρίου) - θα πραγματοποιηθούν στις προγραμματισμένες τοποθεσίες τους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, ο Ντομενικάλι επέμεινε ότι εξακολουθεί να ελπίζει πως το αγωνιστικό πρόγραμμα θα παραμείνει ως έχει αυτή τη στιγμή και ότι η Φόρμουλα Ένα θα περιμένει μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου και την προθεσμία που έχει στη διάθεσή της, πριν λάβει κάποια απόφαση.

«Όσον αφορά το τέλος της σεζόν, είμαστε σε επαφή με όλα τα άλλα πρωταθλήματα» δήλωσε ο Ντομενικάλι και συνέχισε: «Και γνωρίζω ότι, για παράδειγμα, το WEC (σ.σ. το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής) ανακοίνωσε ότι δεν θα πάνε στο τέλος της χρονιάς στη Μέση Ανατολή και θα παραμείνουν στην Ευρώπη. Ο τρόπος με τον οποίο είμαστε δομημένοι είναι ότι θα πάρουμε τον μέγιστο χρόνο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και θα λάβουμε την απόφαση την κατάλληλη στιγμή. Αυτή η στιγμή δεν θα είναι πριν από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Για εμάς, σήμερα, οι αγώνες στο Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι έχουν επιβεβαιωθεί. Αλλά, φυσικά, αν η κατάσταση δεν είναι πιο ξεκάθαρη, όπως πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι, πριν από τα μέσα Σεπτεμβρίου, θα λάβουμε την απόφαση».

Ο Ντομενικάλι εξήγησε ότι οι προκλήσεις της «τεκμηρίωσης που συνδέεται με το Brexit» καθιστούν την Ευρώπη τον μόνο εναλλακτικό τόπο διεξαγωγής για τους τελευταίους δύο αγώνες, αλλά λέει ότι υπάρχουν πολλές επιλογές εντός της ηπείρου. «Θέλω απλά να σας επιβεβαιώσω ότι αν αυτό (σσ. οι αγώνες στη Μέση Ανατολή) δεν είναι δυνατό, το τέλος της σεζόν θα είναι στην Ευρώπη, επειδή δεν μπορούμε να πάμε σε άλλα μέρη» τόνισε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες στο τραπέζι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να δίνουμε κάποιες υποσχέσεις ή να περιμένουμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Ακόμη κι αν πραγματικά ελπίζω ότι δεν θα συμβεί αυτό, αν η κατάσταση δεν μας επιτρέψει να είμαστε εκεί, θα ολοκληρώσουμε το πρωτάθλημα στην Ευρώπη».

Έχει «κυκλοφορήσει» η φημολογία ότι η ιστορική πίστα της Ίμολα στην Ιταλία είναι το φαβορί για να φιλοξενήσει κάποιον αγώνα αν χρειαστεί, ωστόσο ο Ντομενικάλι είπε ότι το εν λόγω σιρκουί είναι «μια επιλογή, αλλά δεν έχει οριστεί» ως πιθανή τοποθεσία αντικατάστασης. Παραμένει πιθανό η Ίμολα και μια άλλη πίστα να λειτουργήσουν ως τοποθεσίες αντικατάστασης, με τη Φόρμουλα Ένα να επιθυμεί να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικά προγραμματισμένο αγωνιστικό πρόγραμμα των 24 γκραν πρι. Όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, το ημερολόγιο έχει μειωθεί σε 23 «γύρους», με το γκραν πρι της Σαουδικής Αραβίας να έχει «χαθεί».

Οι αγώνες στην Ευρώπη στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου θα συνοδεύονταν από το ρίσκο του κρύου καιρού, αλλά ο Ντομενικάλι επεσήμανε ότι οι αναμενόμενες θερμοκρασίες είναι στην πραγματικότητα πιο χαμηλές για το γκραν πρι του Λας Βέγκας νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο από ό,τι στην Ευρώπη εκείνη την εποχή του χρόνου.

Ο Ιταλός αποκάλυψε ότι εξετάστηκε η διεξαγωγή ενός δεύτερου γκραν πρι στο Λας Βέγκας, αλλά το ενδεχόμενο αυτό απορρίφθηκε, δεδομένου του κινδύνου υποτίμησης του αγώνα που θα ερχόταν σε... σύγκρουση με το εξαιρετικά δημοφιλές NFL. Συγκεκριμένα, επισήμανε: «Το συναρπαστικό είναι ότι, αν κοιτάξω τα στατιστικά στοιχεία της θερμοκρασίας στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο, είναι λιγότερο ψυχρή από τη μέση θερμοκρασία στο Λας Βέγκας ενώ αγωνιζόμαστε. Είναι σίγουρα κάτι που κανείς δεν ξέρει, πού θα φτάσει η θερμοκρασία και πώς θα είναι ο καιρός. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση πώς συμβαίνει η ρύπανση από την κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ή κάτι τέτοιο. Υπήρχε η πιθανότητα να γίνουν δύο αγώνες στο Λας Βέγκας, αλλά δεν θέλουμε να καταστρέψουμε ένα κόσμημα που «μεγαλώνει», υποτιμώντας την αξία αυτού που κάνουμε εκεί.

Και φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, σε αυτή την περίοδο του έτους, αγωνιζόμαστε στις ΗΠΑ εναντίον του NFL. Αυτό είναι ένα σημαντικό άθλημα που, δεν θέλω να πω ότι αποσπά την προσοχή, αλλά πολλοί φίλαθλοι το παρακολουθούν, οπότε πρέπει να αποφύγουμε κάθε είδους κατάσταση που θα μας έβαζε μπροστά σε κάτι που φυσικά είναι ακόμα πολύ μεγάλο στις ΗΠΑ».