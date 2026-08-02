Νίκη... εντός έδρας για τον Σάμι Παγιάρι στι Ράλι Φινλανδίας

Ο Σάμι Παγιάρι (Toyota) κατέκτησε την Κυριακή (2/8) τη νίκη στο Ράλι Φινλανδίας, το 10ο εφετινό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC, μετά την ολοκλήρωση της 20ής και τελευταίας ειδικής διαδρομής.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, ο Βρετανός Έλφιν Έβανς (Toyota).

Ο 24χρονος οδηγός, που είχε πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της καριέρας του στο WRC πριν από δύο εβδομάδες στο Ράλι Εσθονίας, έκανε το «δύο στα δύο», επικρατώντας και στον «εντός έδρας» αγώνα του, γεγονός που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Ο Παγιάρι διαχειρίστηκε χωρίς προβλήματα το προβάδισμά του την Κυριακή (2/8) και τερμάτισε με διαφορά άνω των 26 δευτερολέπτων από τον Σουηδό ομόσταβλό του στην Toyota, Όλιβερ Σόλμπεργκ. Ο Φινλανδός είχε περάσει στην κορυφή της γενικής κατάταξης το βράδυ του Σαββάτου (1/8), μετά το σοβαρό ατύχημα του Γάλλου Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota), ο οποίος βγήκε εκτός διαδρομής κι έκανε πολλαπλές ανατροπές με μεγάλη ταχύτητα.

Ο Οζιέ και ο συνοδηγός του, Ζουλιέν Ινγκρασιά, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις που δεν έδειξαν κάποιο ανησυχητικό εύρημα. Ωστόσο, παρέμειναν προληπτικά για νοσηλεία και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Έβανς, ο οποίος επίσης είχε ανατραπεί με το αυτοκίνητό του το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8), κατάφερε να συνεχίσει τον αγώνα λίγες ώρες αργότερα και, με την 3η θέση, ενίσχυσε το προβάδισμά του στην κορυφή της βαθμολογίας, τέσσερις αγώνες πριν από το φινάλε της σεζόν.

Την 4η θέση κατέλαβε ο Γάλλος Αντριέν Φουρμό (Hyundai), μπροστά από τον Βέλγο ομόσταβλό του Τιερί Νεβίλ (Hyundai).

Βαθμολογία οδηγών

Έλφιν Έβανς 201

Σάμι Παγιάρι 170

Τακαμότο Κατσούτα 160

Όλιβερ Σόλμπεργκ 156

Σεμπαστιάν Οζιέ 139

Αντριέν Φουρμό 129

Τιερί Νεβίλ 125

Εσαπέκα Λάπι 25

Βαθμολογία κατασκευαστών

Toyota 514

Hyundai 340

Toyota Rally2 184

Ford M-Sport 125

ΑΠΕ - ΜΠΕ