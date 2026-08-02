ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νίκη... εντός έδρας για τον Σάμι Παγιάρι στι Ράλι Φινλανδίας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νίκη... εντός έδρας για τον Σάμι Παγιάρι στι Ράλι Φινλανδίας

Φουντώνει η μάχη για τον τίτλο, τέσσερις στροφές πριν το φινάλε.

Ο Σάμι Παγιάρι (Toyota) κατέκτησε την Κυριακή (2/8) τη νίκη στο Ράλι Φινλανδίας, το 10ο εφετινό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC, μετά την ολοκλήρωση της 20ής και τελευταίας ειδικής διαδρομής.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, ο Βρετανός Έλφιν Έβανς (Toyota).

Ο 24χρονος οδηγός, που είχε πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της καριέρας του στο WRC πριν από δύο εβδομάδες στο Ράλι Εσθονίας, έκανε το «δύο στα δύο», επικρατώντας και στον «εντός έδρας» αγώνα του, γεγονός που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Ο Παγιάρι διαχειρίστηκε χωρίς προβλήματα το προβάδισμά του την Κυριακή (2/8) και τερμάτισε με διαφορά άνω των 26 δευτερολέπτων από τον Σουηδό ομόσταβλό του στην Toyota, Όλιβερ Σόλμπεργκ. Ο Φινλανδός είχε περάσει στην κορυφή της γενικής κατάταξης το βράδυ του Σαββάτου (1/8), μετά το σοβαρό ατύχημα του Γάλλου Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota), ο οποίος βγήκε εκτός διαδρομής κι έκανε πολλαπλές ανατροπές με μεγάλη ταχύτητα.

Ο Οζιέ και ο συνοδηγός του, Ζουλιέν Ινγκρασιά, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις που δεν έδειξαν κάποιο ανησυχητικό εύρημα. Ωστόσο, παρέμειναν προληπτικά για νοσηλεία και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Έβανς, ο οποίος επίσης είχε ανατραπεί με το αυτοκίνητό του το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8), κατάφερε να συνεχίσει τον αγώνα λίγες ώρες αργότερα και, με την 3η θέση, ενίσχυσε το προβάδισμά του στην κορυφή της βαθμολογίας, τέσσερις αγώνες πριν από το φινάλε της σεζόν.

Την 4η θέση κατέλαβε ο Γάλλος Αντριέν Φουρμό (Hyundai), μπροστά από τον Βέλγο ομόσταβλό του Τιερί Νεβίλ (Hyundai).

Βαθμολογία οδηγών

Έλφιν Έβανς 201

Σάμι Παγιάρι 170

Τακαμότο Κατσούτα 160

Όλιβερ Σόλμπεργκ 156

Σεμπαστιάν Οζιέ 139

Αντριέν Φουρμό 129

Τιερί Νεβίλ 125

Εσαπέκα Λάπι 25

 

Βαθμολογία κατασκευαστών

Toyota 514

Hyundai 340

Toyota Rally2 184

Ford M-Sport 125

ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

    

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡAUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ρόμα του Κουλιεράκη έριξε... δίχτυα στον Έντρικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελειώνει άμεσα του Μπουαντί στη Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυναμικά στο «κόλπο» για την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ και η Ντουμπάι

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο 100% του προγράμματος πλέον ο Ντέσερς, «γυρίζει» στα πλέι οφ

Ελλάδα

|

Category image

Ανατροπή στην ανατροπή η Μπραν πριν τον Απόλλωνα και νίκη στο ντέρμπι με Ρόζενμποργκ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η διπλή απουσία που φέρνει μετατοπίσεις στο πλάνο του Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αγγλική «σφαγή» για τον Σκαλβίνι της Αταλάντα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον κορωνοϊό ήταν καλά, έμενε και χρήμα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που o χρυσός Γιάννης Αντωνίου ανεβαίνει στο βάθρο και κυματίζει η κυπριακή σημαία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έμεινε μονάχα μία... έγνοια στον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Bάζει... καλά το χέρι στην τσέπη για τον Σουζούκι η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελειώνει από τη Νάπολι ο Λουκάκου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά μηδέν παθητικό και... άσφαιρο αντίο για Ανόρθωση από την Πολωνία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπήκε και το... κερασάκι στην τούρτα - Χρυσός ο Γιάννης Αντωνίου!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κρατάμε τις (μεγάλες) αποστάσεις και εμείς κάνουμε... κουμάντο!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη