Mε ελπίδα για ορθή επιλογή!

Με γνωστά τα γεγονότα στην ΑΕΚ την περσινή σεζόν, με την παραίτηση του προέδρου Άντρου Καραπατάκη και τη φυγή του Τσάβι Ρόκα και εν τέλει την παραμονή των δύο, η νέα ποδοσφαιρική περίοδος δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις για την ομάδα της Λάρνακας. Κακά τα ψέματα, επί ημερών του Άντρου Καραπατάκη ο πήχης έχει ανέβει αρκετά για τους κιτρινοπράσινους, με τις φιλοδοξίες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες, με μεγάλη ελπίδα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πάντως, η χρονιά δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, με έναν από τους διαχρονικούς στόχους, την καλή πορεία στην Ευρώπη, να μην γίνεται εφικτό να υλοποιηθεί, με την ΑΕΚ να αποκλείεται από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, μόλις στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η αποτυχία αυτή, συν την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα φιλικά, έφερε το διαζύγιο με τον Μάουρο Καμορανέζι και πλέον ο τεχνικός διευθυντής, Τσάβι Ρόκα, έχοντας και το βάρος της λανθασμένης πρώτης επιλογής, νιώθει την πίεση να κάνει την καταλληλότερη επιλογή, με έναν προπονητή που θα οδηγήσει τους Λαρνακείς σε επιτυχίες στις εγχώριες διοργανώσεις. Η απόφαση αναμένεται να παρθεί στις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας, ώστε ο νέος προπονητής να έχει αρκετό χρόνο να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές του πριν από τους επίσημους αγώνες.