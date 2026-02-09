Την ανανέωση και επέκταση του #TowardsLA για το 2026 ανακοίνωσε ο Παύλος Κοντίδης

Ως συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας που σημείωσε το ετήσιο Gala Dinner του Παύλου Κοντίδη στο Σάββατο (07/2), το οποίο διεξάγεται για την ενίσχυση του Προγράμματος Αθλητικής Ευθύνης του αθλητή, ο Ολυμπιονίκης μας ανακοίνωσε όχι μόνο την ανανέωση αλλά και την επέκταση του προγράμματος #TowardsLA για το 2026.

Στην κεντρική, ετήσια εκδήλωση του Προγράμματος Αθλητικής Ευθύνης του Παύλου Κοντίδη, η οποία έχει καταστεί θεσμός, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξης Βαφεάδης, ο οποίος συνεχάρη τον Παύλο για την πρωτοβουλία να στηρίξει εμπράκτως συναθλητές του, μια δράση που ξεκίνησε από το 2019. Παρούσα ήταν η αθλητική ηγεσία του τόπου, προεξάρχοντας του Προέδρου και της Αντιπροέδρου του ΚΟΑ, κ. Γιάννου Ιωάννου και κ. Κάλλης Χατζηϊωσήφ, αντίστοιχα. Παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Γιάννη Αρμεύτης, οι Ομοσπονδίες Ποδοσφαίρου και Καλαθοσφαίρισης όπως και η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, σε μια κατάμεστη αίθουσα.

Αιτήσεις έως 20/2

Το μεγαλύτερο χειροκρότημα της βραδιάς απέσπασαν οι αθλητές του προγράμματος #TowardsLA που ήταν παρόντες και που θα συνεχίσουν να λαμβάνουν στήριξη και το 2026. Νέα μέλη αναμένεται να μπουν στο Πρόγραμμα, κατόπιν αξιολόγησης αιτήσεων από τριμελή επιτροπή. Οι αιτήσεις θα είναι ανοικτές έως 20 Φεβρουαρίου στο pavloskontides.com/towardsla.

Από το 2019 έχουν υποστηριχθεί 23 αθλητές/τριες, πέντε εκ των οποίων έχουν αγωνιστεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο ο Παύλος Κοντίδης σημείωσε: «εγώ ήμουν τυχερός διότι η οικογένεια μου μπόρεσε να με υποστηρίξει όταν άρχισα να βλέπω την ιστιοπλοΐα πιο σοβαρά. Στη διαδρομή μου είδα ταλέντα να χάνονται όχι γιατί δεν είχαν ικανότητες αλλά διότι τους έλειπε η στήριξη. Ήμουν στη θέση των παιδιών που στηρίζουμε μέσω του #TowardsLA και ξέρω τις δυσκολίες τους, γι’ αυτό σας καλώ να τους στηρίξουμε».

Επιτυχής δημοπρασία

Από τη δημοπρασία που ακολούθησε συγκεντρώθηκαν σημαντικά ποσά που θα καταλήξουν στους αθλητές/τριες. Σημαντικές προσωπικότητες πρόσφεραν αντικείμενα και προσωπικές υπηρεσίες προς δημοπρασία, για να ενισχύσουν το #TowardsLA. Μεταξύ τους, ο φιναλίστ του Αυστραλιανού Όπεν Μάρκος Παγδατής, η Χρυσή Ολυμπιονίκης του Καλλιτεχνικού Πατινάζ Jayne Torvill που τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία της, οι ζωγραφοι Svetlana Booth και o Νικόλας Λαδόμματος, ο καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρίου, o Ταξίαρχος Χαράλαμπος Ευγενιάδης, εκπρόσωπος Αρχηγού Εθνικής Φρουράς, και ο ομιλητής, εκπαιδευτής και συγγραφέας Michael R Virardi.

Στήριξη από τη NUTRICA

Ο Παύλος Κοντίδης ανακοίνωσε ότι στο πρόγραμμα #TowardsLA θα καταλήγει το 5% από το κέρδος των συμπληρωμάτων διατροφής NUTRICA (nutrica.eu), ενός brand που δημιούργησε ο ίδιος μαζί με την ομάδα του και στο οποίο έβαλε όλη τη γνώση και εμπειρίες που απέκτησε μέσα δύο δεκαετίες πρωταθλητισμού.