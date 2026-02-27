Υπόκλιση στον τεράστιο Κεσίδη!

Ο Ιωσήφ Κεσίδης έγινε από σήμερα (27/02/26) το απόγευμα ο κορυφαίος σφυροβόλος όλων των εποχών στην Κύπρο!

Ο αθλητής του Πανίκου Χαραλάμπους έριξε τη σφύρα του να προσγειωθεί στα 77 32μ,, στο Παγκύπριο Χειμερινό Πρωτάθλημα Ρίψεων στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ, καταρρίπτοντας το παγκύπριο ρεκόρ ανδρών του αειμνήστου Κώστα Σταθελάκου (75,32μ.) και το δικό του κάτω των 23 ετών (74,87μ.).

Ταυτόχρονα ο Ιωσήφ Κεσίδης έγινε ο πρώτος Κύπριος αθλητής που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Αυτήν τη στιγμή τα 77,32μ. είναι η 3η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.

H ΚΟΕΑΣ με ανακοίνωσή της συγχαίρει τους Ιωσήφ Κεσίδη και Πανίκο Χαραλάμπους για τα παγκύπρια ρεκόρ και το όριο.