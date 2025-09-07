Κυρίαρχος Φερστάπεν στη Μόντσα, άφησε πίσω τις McLaren

Περίπατος του Μαξ Φερστάπεν στη Μόντσα, ο οποίος αν και έχασε προσωρινά την πρωτοπορία στην εκκίνηση από τον Λάντο Νόρις, επανέφερε γρήγορα την τάξη, προσπερνώντας τον Βρετανό στον 4ο γύρο και έκτοτε έλεγξε τον ρυθμό μέχρι την καρό σημαία στο 16 GP της σεζόν.

Πίσω του, η McLaren είχε τις δικές της εσωτερικές εντάσεις. Ο Όσκαρ Πιάστρι βρέθηκε προσωρινά μπροστά από τον Νόρις λόγω ενός αργού πιτ στοπ, όμως, η ομάδα έδωσε εντολή αλλαγής θέσεων, επαναφέροντας τον Λάντο στη δεύτερη θέση. Έτσι, οι δύο οδηγοί συμπλήρωσαν το βάθρο, με τον Νόρις να μειώνει τη διαφορά του από τον Πιάστρι στη βαθμολογία.

Η Ferrari δεν κατάφερε να δώσει χαρά στο ιταλικό κοινό. Ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε τέταρτος, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον αρκέστηκε στην έκτη θέση. Στη δεκάδα βρέθηκαν επίσης οι Άλεξ Άλμπον, Γκαμπριέλ Μπορτολέτο και Ίσακ Χάτζαρ, με τον τελευταίο να εκκινεί από τα πιτ και να αρπάζει τον τελευταίο βαθμό.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Αζερμπαϊτζάν στους δρόμους του Μπακού, που θα διεξαχθεί το 3ήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου.