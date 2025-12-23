ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καραλής, Ντούσκος και Giannis στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καραλής, Ντούσκος και Giannis στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025

Τρεις Έλληνες αθλητές βρίσκονται στη δεκάδα της 52ης έκδοσης της ψηφοφορίας του Βουλγαρικού Πρακτορείο Ειδήσεων (BTA) «Αθλητής των Βαλκανίων της Χρονιάς» για το 2025.

 Συγκεκριμένα στη λίστα ξεχωρίζουν τα ονόματα των Εμμανουήλ Καραλή (στίβος), Γιάννη Αντετοκούνμπο (μπάσκετ) και Στέφανου Ντούσκου (κωπηλασία). Ο νικητής και τα πλήρη αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν σε τελετή στη Σόφια στις 16 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία το 1898 το BTA δημοσίευσε το πρώτο του δελτίο ειδήσεων.

Στην παραδοσιακή αυτή έρευνα συμμετείχαν τα Εθνικά Πρακτορεία Ειδήσεων των χωρών της περιοχής - Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Ελλάδα), BTA (Βουλγαρία), AGERPRES (Ρουμανία), Anadolu Agency (Τουρκία), TANYUG (Σερβία), MINA (Μαυροβούνιο), MIA (Βόρεια Μακεδονία), HINA (Κροατία), FENA (Βοσνία και Ερζεγοβίνη), CNA (Κύπρος), ATA (Αλβανία) και KosovaPress (Κόσοβο).

Στη δεκάδα της ψηφοφορίας για το 2025 περιλαμβάνονται: ο καλαθοσφαιριστής Αλπερέν Σενγκούν, που είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από την Τουρκία στο Ευρωμπάσκετ, ο κολυμβητής Νταβίντ Ποπόβιτσι (Ρουμανία), παγκόσμιος πρωταθλητής στα 100μ. και 200μ. ελεύθερο, η τζουντόκα Ντίστρια Κρασνίκι (Κόσοβο), πρωταθλήτρια Ευρώπης και ασημένια παγκόσμια πρωταθλήτρια στην κατηγορία των 52 κιλών, ο επικοντιστής Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα), πρωταθλητής Ευρώπης κλειστού στίβου και ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής τόσο σε κλειστό όσο και σε ανοιχτό στίβο, η αλπική σκιέρ Ζρίνκα Λιούτιτς (Κροατία), η οποία σημείωσε τρεις νίκες στο Παγκόσμιο Κύπελλο και κατέκτησε τη μικρή Κρυστάλλινη Σφαίρα στο σλάλομ, ο καλαθοσφαιριστής Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία), δεύτερος στην ψηφοφορία για τον τίτλο του Πολυτιμότερου Παίκτη (MVP) του NBA, ο κωπηλάτης Στέφανος Ντούσκος (Ελλάδα), παγκόσμιος πρωταθλητής και ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης και ο καλαθοσφαιριστής Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα), ο οποίος οδήγησε την Ελλάδα στο χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2026 και επιλέχθηκε στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά.

Στη φετινή έκδοση της ψηφοφορίας του BTA αναφέρθηκαν συνολικά 47 αθλητές. 

Η δεκάδα της ψηφοφορίας BTA «Αθλητής των Βαλκανίων» για το 2025 (με αλφαβητική σειρά):

 

Αλεξάνταρ Νικόλοφ (Βουλγαρία) - βόλεϊ

 

Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία) - μπάσκετ

 

Νταβίντ Ποπόβιτσι (Ρουμανία) - κολύμβηση

 

Ντίστρια Κρασνίκι (Κόσοβο) - τζούντο

 

Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) - στίβος

 

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) - μπάσκετ

 

Κάρλος Νασάρ (Βουλγαρία) - άρση βαρών

 

Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία) - μπάσκετ

 

Στέφανος Ντούσκος (Ελλάδα) - κωπηλασία

 

Ζρίνκα Λιούτιτς (Κροατία) - αλπικό σκι

 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΕλλαδαΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Κατηγόρησε» ανοιχτά τον Φαν ντε Φεν ο Σλοτ, αλλά είπε πως ο Ίσακ θα παίξει… ξανά φέτος με τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H ΑΕΛ στο κυνήγι του Σάβο... αλλά δεν «παίζει» μόνη της!

ΑΕΛ

|

Category image

H Λιόν ανακοίνωσε το δανεισμό του Έντρικ από την Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Αλκαράθ πρώτος σε χρηματικά έπαθλα - Η θέση του Τσιτσιπά μέσα στο Top30

Τένις

|

Category image

Πλήγμα στη Χάποελ: Χάνει για εβδομάδες λόγω τραυματισμού τον Μίτσιτς

EUROLEAGUE

|

Category image

Επικυρώθηκαν 29 παγκύπρια ρεκόρ στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Μπήκε... αγριεμένη η Σενεγάλη και σάρωσε την Μποτσουάνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρωσικό δημοσίευμα για Καρσέδο – Πρόταση 600 χιλιάδων ευρώ στην Πάφο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Χωρίς Σαμοντούροβ και Γκριγκόνις η 12αδα του Παναθηναϊκου κόντρα στη Ζαλγκίρις

EUROLEAGUE

|

Category image

Καραλής, Ντούσκος και Giannis στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025

Ελλάδα

|

Category image

Έκοψε το βίντεο του Λανουά η ΕΠΟ - Ποιους λόγους επικαλείται!

Ελλάδα

|

Category image

H πράσινη παρακάμερα από την τεσσάρα επί του Εθνικού

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποθέωση των Σέρβων σε Γιόβιτς: «Πήγε στην ΑΕΚ για να πάρει τον τίτλο με τον Νίκολιτς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αγκιέλσκι: «Δεν ξέρω αν ο προπονητής είναι δίκαιος – Σκέψεις για λύση συμβολαίου»

ΑΕΚ

|

Category image

Στον δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: O Παυλίδης 19ος με το γκολ-πέναλτι με Φαμαλικάο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη