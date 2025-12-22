ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βραβεία ΠΣΑΤ: Η Ελευθερία Πλευρίτου κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς

Δημοσιευτηκε:

Η αρχηγός της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου αναδείχθηκε η κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς για το 2025 στα ετήσια βραβεία του ΠΣΑΤ.

Σε μια από τις σπάνιες φορές μια αθλήτρια από ομαδικό σπορ αναδεικνύεται ως η κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς στα ετήσια βραβεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου.

Στη φετινή γιορτή που φιλοξενείται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η αρχηγός της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια για το 2025.

Η αρχηγός της εθνικής ομάδας και παίκτρια της Φερεντσβάρος, μέσα στο 2025 με το γαλανόλευκο σκουφάκι κατέκτησε αρχικά το χρυσό μετάλλιο στο World Cup και μετά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, το 2ο στην ιστορία της εθνικής ομάδας μετά το 2011 και τη Σαγκάη.

«Αυτό το βραβείο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα. Οι επιτυχίες μέσα στο 2025 είναι ομαδικές, αντανακλούν τη συνολική προσπάθεια» είπε η Ελευθερία Πλευρίτου.

Υποψήφιες για το βραβείο ήταν επίσης η αδελφή της Βασιλική και η Μαρία Πρεβολοράκη.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

