ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έτσι θα κινηθεί η Ομόνοια τον Ιανουάριο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έτσι θα κινηθεί η Ομόνοια τον Ιανουάριο

Με οδηγό τη μεταγραφική ενίσχυση του καλοκαιριού.

Η Ομόνοια κινήθηκε πολύ προσεκτικά το περασμένο καλοκαίρι όσον αφορά τη μεταγραφική της ενίσχυση και το ίδιο αναμένεται να πράξει και τον Ιανουάριο.

Ο Χένινγκ Μπεργκ κινήθηκε τότε με στρατηγικό τρόπο, αφού από τη μια πλευρά απέκτησε παίκτες που θα έκαναν τη διαφορά και από την άλλη προσπάθησε να επανδρώσει το ρόστερ με ποδοσφαιριστές που θα έδιναν εναλλακτικές λύσεις, είτε πρόκειται για έμπειρους είτε για νεαρούς.

Η Ομόνοια δεν βιάστηκε το καλοκαίρι και ενδεικτικό τούτου είναι το γεγονός ότι οι μεταγραφές των Μαέ και Τάνκοβιτς ολοκληρώθηκαν στις 27/08/2025 και 09/09/2025, αντίστοιχα.

Κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, με την ομάδα να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να «χτυπήσει».

Με την Ομόνοια να βρίσκεται μία ανάσα από την κορυφή και να παλεύει για τον τίτλο, ο Νορβηγός τεχνικός προφανώς θα επιδιώξει ποιοτικές λύσεις που θα ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο της ομάδας.

Εννοείται πως σε κάθε μεταγραφική περίοδο προκύπτουν και νέες εξελίξεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του Άγγελου Ανδρέου, ο οποίος αποκτήθηκε τον Σεπτέμβριο. Αν παρουσιαστεί ξανά μια ευκαιρία με νεαρό και εξελίξιμο ποδοσφαιριστή, η Ομόνοια δεν αναμένεται να μείνει αδιάφορη.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άκυρος συναγερμός για Αλμέιδα: Διέψευσε ότι θέλει να φύγει από τη Σεβίλλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112: Υπερηχητική η ομάδα του Κάτας έκανε εφιαλτικό το ντεμπούτο των Πενιαρόγια και Πέιν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιανουάριος/Μεταγραφές: «Μπαμ» και απροσδόκητες μετακινήσεις

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μυθικός Τζόλης: Πρώτος σε ασίστ σε όλο τον κόσμο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιωαννίδης: «Μου αρέσει να βλέπω τον Παυλίδη να σκοράρει και χαίρομαι γι' αυτόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτσι θα κινηθεί η Ομόνοια τον Ιανουάριο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γράφει ιστορία και με την Αίγυπτο ο Σαλάχ: Έπιασε τον Ντρογκμπά στη λίστα με τους κορυφαίους Αφρικανούς σκόρερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι λόγοι της παραίτησης Μαρτίδη

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ξανά με Σαλάχ, η απόλυτη Αίγυπτος πέρασε στα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γυρίζει το… κανόνι για την επανεκκίνηση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αποχαιρέτησε τον γυμναστή της ομάδας ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Γουέσλεϊ της Αλ Νασρ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Οι Μπακς έχουν επικοινωνήσει με τους Νετς για τον Πόρτερ Τζούνιορ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ποδοσφαιρική πανδαισία στον ελληνικό εμφύλιο του Βελγίου με νικητή την Μπριζ του Τζόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάνει Αντερέγκεν, κερδίζει Σιβέιρο και 200.000 ευρώ!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη