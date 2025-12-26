Έτσι θα κινηθεί η Ομόνοια τον Ιανουάριο

Η Ομόνοια κινήθηκε πολύ προσεκτικά το περασμένο καλοκαίρι όσον αφορά τη μεταγραφική της ενίσχυση και το ίδιο αναμένεται να πράξει και τον Ιανουάριο.

Ο Χένινγκ Μπεργκ κινήθηκε τότε με στρατηγικό τρόπο, αφού από τη μια πλευρά απέκτησε παίκτες που θα έκαναν τη διαφορά και από την άλλη προσπάθησε να επανδρώσει το ρόστερ με ποδοσφαιριστές που θα έδιναν εναλλακτικές λύσεις, είτε πρόκειται για έμπειρους είτε για νεαρούς.

Η Ομόνοια δεν βιάστηκε το καλοκαίρι και ενδεικτικό τούτου είναι το γεγονός ότι οι μεταγραφές των Μαέ και Τάνκοβιτς ολοκληρώθηκαν στις 27/08/2025 και 09/09/2025, αντίστοιχα.

Κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, με την ομάδα να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να «χτυπήσει».

Με την Ομόνοια να βρίσκεται μία ανάσα από την κορυφή και να παλεύει για τον τίτλο, ο Νορβηγός τεχνικός προφανώς θα επιδιώξει ποιοτικές λύσεις που θα ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο της ομάδας.

Εννοείται πως σε κάθε μεταγραφική περίοδο προκύπτουν και νέες εξελίξεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του Άγγελου Ανδρέου, ο οποίος αποκτήθηκε τον Σεπτέμβριο. Αν παρουσιαστεί ξανά μια ευκαιρία με νεαρό και εξελίξιμο ποδοσφαιριστή, η Ομόνοια δεν αναμένεται να μείνει αδιάφορη.