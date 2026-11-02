ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ο Ζβέρεφ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Στη δεύτερη θέση τον Γιανίκ Σίνερ

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ανέβηκε και επίσημα στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γιανίκ Σίνερ. Ο Γερμανός έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο 30ός τενίστας που φτάνει στην κορυφή, αλλά και μόλις ο δεύτερος Γερμανός μετά τον Μπόρις Μπέκερ που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση.

Πρόκειται για μια σπουδαία στιγμή στην καριέρα του Ζβέρεφ, ο οποίος εξασφάλισε παράλληλα και την ολοκλήρωση της χρονιάς ως Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς ο Σίνερ έχει θέσει πρόωρα τέλος στη σεζόν του λόγω τραυματισμού. Έτσι, ο 28χρονος Γερμανός γίνεται ο πρώτος παίκτης από τη χώρα του που πετυχαίνει το συγκεκριμένο επίτευγμα.

Στο Νο.3 παραμένει ο Κάρλος Αλκαράθ, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Μπεν Σέλτον και ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Στην έκτη θέση βρίσκεται ο Φλάβιο Κομπόλι.

Από εκεί και πέρα, ο Αρτούρ Φις κέρδισε μία θέση και ανέβηκε στο Νο.7, σημειώνοντας νέο career high, ενώ στο Νο.10 βρίσκεται πλέον ο Ραφαέλ Χοδάρ, ο οποίος μπήκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Top 10, μόλις 287 ημέρες μετά το ντεμπούτο του στο tour.

Σημαντική άνοδο κατέγραψε και ο Γίρι Λεχέτσκα, που ανέβηκε στο Νο.15, κερδίζοντας έξι θέσεις, ενώ ο Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ υποχώρησε από το Νο.7 στο Νο.13.

Όσον αφορά την ελληνική παρουσία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε μία θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο.34 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η πρώτη δεκάδα της ATP:

1. Αλεξάντερ Ζβέρεφ

2. Γιανίκ Σίνερ

3. Κάρλος Αλκαράθ

4. Μπεν Σέλτον

5. Ντανιίλ Μεντβέντεφ

6. Φλάβιο Κομπόλι

7. Αρτούρ Φις

8. Φράνσις Τιάφο

9. Άλεξ ντε Μινόρ

10. Ραφαέλ Χοδάρ

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιπόλαια και ανούσια

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 3ος πιο εμπορικός αθλητής στον κόσμο για το 2026

NBA

|

Category image

Θετικό το πρόσημο, αλλά...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στρέφει την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό o ΠΑΟΚ

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όσα δεν... είδαμε από τη νίκη της Ομόνοιας επί της ΑΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

H ήττα από την Ομόνοια έφερε αλλαγές στις Apollon Ladies - Τέλος ο Τσολάκης

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Χωρίς Γιόβετιτς για την... αντίδραση μέσω κυπέλλου

ΑΕΛ

|

Category image

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ο Ζβέρεφ

Τένις

|

Category image

Μπάλκοβετς και Ντουβέρν καθορίζουν... πολλά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τα εξαφανίζουν οι ΑΠΟΕΛίστες, sold out η νότια!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κάρικ: «Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν έχουν αλλάξει τον τρόπο που σκέφτομαι»

Premier League

|

Category image

Παρουσιάστηκε το βιβλίο ιστορίας Γ.Σ.Σ. «Ο Κεραυνός»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με έξι μετάλλια επιστρέφει η κυπριακή αποστολή από τους ευρωπαϊκούς αγώνες καγιάκ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Νέο σκάνδαλο με FIFA και Ινφαντίνο αποκαλύπτουν οι «The New York Times» και «Le Monde»

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Τελευταία αγωνιστική πριν τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη