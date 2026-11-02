Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ο Ζβέρεφ

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ανέβηκε και επίσημα στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γιανίκ Σίνερ. Ο Γερμανός έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο 30ός τενίστας που φτάνει στην κορυφή, αλλά και μόλις ο δεύτερος Γερμανός μετά τον Μπόρις Μπέκερ που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση.

Πρόκειται για μια σπουδαία στιγμή στην καριέρα του Ζβέρεφ, ο οποίος εξασφάλισε παράλληλα και την ολοκλήρωση της χρονιάς ως Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς ο Σίνερ έχει θέσει πρόωρα τέλος στη σεζόν του λόγω τραυματισμού. Έτσι, ο 28χρονος Γερμανός γίνεται ο πρώτος παίκτης από τη χώρα του που πετυχαίνει το συγκεκριμένο επίτευγμα.

Στο Νο.3 παραμένει ο Κάρλος Αλκαράθ, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Μπεν Σέλτον και ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Στην έκτη θέση βρίσκεται ο Φλάβιο Κομπόλι.

Από εκεί και πέρα, ο Αρτούρ Φις κέρδισε μία θέση και ανέβηκε στο Νο.7, σημειώνοντας νέο career high, ενώ στο Νο.10 βρίσκεται πλέον ο Ραφαέλ Χοδάρ, ο οποίος μπήκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Top 10, μόλις 287 ημέρες μετά το ντεμπούτο του στο tour.

Σημαντική άνοδο κατέγραψε και ο Γίρι Λεχέτσκα, που ανέβηκε στο Νο.15, κερδίζοντας έξι θέσεις, ενώ ο Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ υποχώρησε από το Νο.7 στο Νο.13.

Όσον αφορά την ελληνική παρουσία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε μία θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο.34 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η πρώτη δεκάδα της ATP:

1. Αλεξάντερ Ζβέρεφ

2. Γιανίκ Σίνερ

3. Κάρλος Αλκαράθ

4. Μπεν Σέλτον

5. Ντανιίλ Μεντβέντεφ

6. Φλάβιο Κομπόλι

7. Αρτούρ Φις

8. Φράνσις Τιάφο

9. Άλεξ ντε Μινόρ

10. Ραφαέλ Χοδάρ

sport-fm.gr