ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με έξι μετάλλια επιστρέφει η κυπριακή αποστολή από τους ευρωπαϊκούς αγώνες καγιάκ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Αναλυτικά, οι επιτυχίες της κυπριακής αποστολής

Με επιτυχίες ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Καγιάκ Special Olympics 2026 η κυπριακή αποστολή, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη από τις 29 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026.

Η κυπριακή αποστολή επιστρέφει απόψε στην Κύπρο, έχοντας καταγράψει σημαντικές αγωνιστικές επιτυχίες και μια ιστορική πρώτη συμμετοχή στο άθλημα του καγιάκ.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή της Κύπρου στη διοργάνωση αποτελεί ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας εκπροσωπείται στο άθλημα του καγιάκ στο πλαίσιο των Special Olympics.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών συμμετείχε στη διοργάνωση με τρεις αθλητές και αθλήτριες, δύο Unified Partners, έναν προπονητή και τον αρχηγό της αποστολής.

Οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες αγωνίστηκαν στα αγωνίσματα του μονού και του διπλού καγιάκ, κατακτώντας συνολικά πέντε χάλκινα, ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο.

Αναλυτικά, οι επιτυχίες της κυπριακής αποστολής:

Μονό αγώνισμα

· Γιώργος Χριστοδούλου: Χρυσό μετάλλιο.

· Μαρίνα Δημητρίου: Χάλκινο μετάλλιο.

· Χριστόφορος Κοσμάς: Αργυρό μετάλλιο.

Διπλό αγώνισμα

· Μαρίνα Δημητρίου και Κλειώ Λοϊζίδου: Χάλκινο μετάλλιο.

· Γιώργος Χριστοδούλου και Σωτήρης Βασιλείου: Χάλκινο μετάλλιο.

· Χριστόφορος Κοσμάς και Χριστόφορος Κωνσταντινίδης: Χρυσό μετάλλιο.

Η πρώτη συμμετοχή της Κύπρου στο άθλημα του καγιάκ, σε συνδυασμό με τις αγωνιστικές διακρίσεις των αθλητών μας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του αθλήματος και τη διεύρυνση των ευκαιριών συμμετοχής των αθλητών των Special Olympics σε νέες αθλητικές δραστηριότητες.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για τις επιτυχίες και την αγωνιστική τους παρουσία, καθώς και όλα τα μέλη της αποστολής για την αφοσίωση και τη συμβολή τους στην εκπροσώπηση της Κύπρου στη διοργάνωση.

Θερμές ευχαριστίες να απευθύνουμε επίσης και στα Special Olympics Hellas για την άρτια διοργάνωση και την εξαιρετική φιλοξενία.

Τελικός Απολογισμός: 2 Χρυσά / 1 Αργυρό / 3 Χάλκινα

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιπόλαια και ανούσια

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 3ος πιο εμπορικός αθλητής στον κόσμο για το 2026

NBA

|

Category image

Θετικό το πρόσημο, αλλά...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στρέφει την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό o ΠΑΟΚ

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όσα δεν... είδαμε από τη νίκη της Ομόνοιας επί της ΑΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

H ήττα από την Ομόνοια έφερε αλλαγές στις Apollon Ladies - Τέλος ο Τσολάκης

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Χωρίς Γιόβετιτς για την... αντίδραση μέσω κυπέλλου

ΑΕΛ

|

Category image

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ο Ζβέρεφ

Τένις

|

Category image

Μπάλκοβετς και Ντουβέρν καθορίζουν... πολλά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τα εξαφανίζουν οι ΑΠΟΕΛίστες, sold out η νότια!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κάρικ: «Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν έχουν αλλάξει τον τρόπο που σκέφτομαι»

Premier League

|

Category image

Παρουσιάστηκε το βιβλίο ιστορίας Γ.Σ.Σ. «Ο Κεραυνός»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με έξι μετάλλια επιστρέφει η κυπριακή αποστολή από τους ευρωπαϊκούς αγώνες καγιάκ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Νέο σκάνδαλο με FIFA και Ινφαντίνο αποκαλύπτουν οι «The New York Times» και «Le Monde»

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Τελευταία αγωνιστική πριν τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη