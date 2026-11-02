Με έξι μετάλλια επιστρέφει η κυπριακή αποστολή από τους ευρωπαϊκούς αγώνες καγιάκ

Με επιτυχίες ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Καγιάκ Special Olympics 2026 η κυπριακή αποστολή, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη από τις 29 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026.

Η κυπριακή αποστολή επιστρέφει απόψε στην Κύπρο, έχοντας καταγράψει σημαντικές αγωνιστικές επιτυχίες και μια ιστορική πρώτη συμμετοχή στο άθλημα του καγιάκ.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή της Κύπρου στη διοργάνωση αποτελεί ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας εκπροσωπείται στο άθλημα του καγιάκ στο πλαίσιο των Special Olympics.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών συμμετείχε στη διοργάνωση με τρεις αθλητές και αθλήτριες, δύο Unified Partners, έναν προπονητή και τον αρχηγό της αποστολής.

Οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες αγωνίστηκαν στα αγωνίσματα του μονού και του διπλού καγιάκ, κατακτώντας συνολικά πέντε χάλκινα, ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο.

Αναλυτικά, οι επιτυχίες της κυπριακής αποστολής:

Μονό αγώνισμα

· Γιώργος Χριστοδούλου: Χρυσό μετάλλιο.

· Μαρίνα Δημητρίου: Χάλκινο μετάλλιο.

· Χριστόφορος Κοσμάς: Αργυρό μετάλλιο.

Διπλό αγώνισμα

· Μαρίνα Δημητρίου και Κλειώ Λοϊζίδου: Χάλκινο μετάλλιο.

· Γιώργος Χριστοδούλου και Σωτήρης Βασιλείου: Χάλκινο μετάλλιο.

· Χριστόφορος Κοσμάς και Χριστόφορος Κωνσταντινίδης: Χρυσό μετάλλιο.

Η πρώτη συμμετοχή της Κύπρου στο άθλημα του καγιάκ, σε συνδυασμό με τις αγωνιστικές διακρίσεις των αθλητών μας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του αθλήματος και τη διεύρυνση των ευκαιριών συμμετοχής των αθλητών των Special Olympics σε νέες αθλητικές δραστηριότητες.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για τις επιτυχίες και την αγωνιστική τους παρουσία, καθώς και όλα τα μέλη της αποστολής για την αφοσίωση και τη συμβολή τους στην εκπροσώπηση της Κύπρου στη διοργάνωση.

Θερμές ευχαριστίες να απευθύνουμε επίσης και στα Special Olympics Hellas για την άρτια διοργάνωση και την εξαιρετική φιλοξενία.

Τελικός Απολογισμός: 2 Χρυσά / 1 Αργυρό / 3 Χάλκινα