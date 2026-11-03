Η Μπάγερν προσφέρει «ηγεμονικό» συμβόλαιο στον Ολίσε

Ο Μίκαελ Ολίσε έχει καθιερωθεί ως ένας από τους βασικούς παίκτες της Μπάγερν Μονάχου και οι εμφανίσεις του, αναμένεται να επιφέρουν σημαντική αύξηση στις αποδοχές του.

Με 12 γκολ κι' έξι ασίστ αυτήν την σεζόν, ο 24χρονος Γάλλος διεθνής μεσοεπιθετικός, προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένης της Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «AS», η Μπάγερν Μονάχου προφανώς θέλει να κρατήσει τον εξτρέμ της, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, και φέρεται να είναι έτοιμη να αυξήσει σημαντικά τις απολαβές του, προκειμένου να τον πείσει να μείνει στους Βαυαρούς.

Με τις σημερινές απολαβές των 14 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ο Ολίσε θα μπορούσε να δει τον ετήσιο μισθό του να ανεβαίνει στα 25 εκατομμύρια ευρώ ή και περισσότερο, ένα επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό των Χάρι Κέιν και Τζαμάλ Μουσιάλα. Η Μπάγερν Μονάχου σκοπεύει, επομένως, να καταβάλει σημαντική οικονομική προσπάθεια για να εξασφαλίσει το μέλλον ενός από τους καταλυτικούς παίκτες της.