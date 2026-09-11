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Ριμπάκινα vs Σαμπαλένκα, ο «απόλυτος τελικός» στο US Open

ΓΗΠΕΔΟ

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Η διάδοχος εναντίον της κατόχου του... θρόνου, θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηρισθεί ο τελικός του εφετινού US Open, όπου η Αρίνα Σαμπαλένκα θ΄αντιμετωπίσει την Ελενα Ριμπάκινα.

Η πρωταθλήτρια από το Καζακστάν, η οποία «αποκαθήλωσε» την Λευκορωσίδα από την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε της Αμερικανίδας, Κόκο Γκοφ και θα διεκδικήσει το τρόπαιο από την Σαμπαλένκα, δις νικήτρια στο Grand Slam της Νέας Υόρκης.

    Η Λευκορωσίδα τενίστρια, θέλει ωστόσο, να διατηρήσει τα κεκτημένα και να πετύχει ένα απίστευτο three-peat, ένα κατόρθωμα που δεν έχει ξανασυμβεί στο κορυφαίο τουρνουά της αμερικανικής μεγαλούπολης από την εποχή της Σερίνα Ουίλιαμς, η οποία ήταν αήττητη μεταξύ 2012 και 2014.

    Και για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να κερδίσει μια μονομαχία με μια γεύση... εκδίκησης, καθώς η 28χρονη Σαμπαλένκα ηττήθηκε από την Ριμπακίνα, νωρίτερα εφέτος στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν.

    Η Λευκορωσίδα νίκησε στην συνέχεια τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους τον Μάρτιο κατά την διάρκεια του αμερικανικού swing, στον τελικό στο Indian Wells και στους ημιτελικούς στο Μαϊάμι (WTA 1000). Αναμένεται ένας συγκλονιστικός τελικός, εναντίον της Ριμπάκινα, «μιας παίκτριας με τρομερό σερβίς» σύμφωνα με την Σαμπαλένκα, ενώ η παίκτρια από το Καζακστάν λέει ότι φοβάται την κάτοχο του τίτλου, «μια απίστευτη παίκτρια» εναντίον της οποίας θα πρέπει να είναι «πολύ επιθετική».

    Η Σαμπαλένκα εντυπωσίασε στον ημιτελικό επικρατώντας της Αμερικανίδας, Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 3 στον κόσμο) με 7-5, 6-2 στο στάδιο Arthur Ashe, μπροστά σε μια σειρά από διασημότητες, όπως η πρώην Πρώτη Κυρία, Μισέλ Ομπάμα, ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής, Ρονάλντο και η Ισπανίδα τραγουδίστρια, Ροζαλία.

    «Αυτήν την σεζόν, ειδικά στην αρχή, έπαιξα πολλούς απίστευτους αγώνες, σε πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά σήμερα έπαιξα πραγματικά πολύ καλά και ένιωσα ότι όποια απόφαση πήρα ήταν η σωστή», δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης η Σαμπαλένκα.

    Παράλληλα, η Ριμπάκινα νίκησε με 3-6, 6-4, 6-4 την Γκοφ και εμφανίσθηκε απόλυτα ικανοποιημένη από την πρόκριση: «Ήμουν νευρική. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εναντίον της Κόκο. Αλλά τελικά πήρα μια βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να πω στον εαυτό μου θετικά πράγματα».

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