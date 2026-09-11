Κανονικά στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας ο Καρέτσας

Ο Έλληνας παίκτης έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ιθύνοντες της Εθνικής και τους έχει ξεκαθαρίσει πως είναι καλά και πως θέλει να βρεθεί στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Την ίδια στιγμή οι ιθύνοντες της Ντόρτμουντ ξεκαθαρίζουν πως το επόμενο διάστημα, ο Καρέτσας θα πρέπει να κάνει και νέες εξετάσεις, προκειμένου να διερευνηθεί καλύτερη η αιτία, η οποία προκάλεσε την κατάρρευσή του στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ. Οι πρώτες εξετάσεις αποδίδουν στην αφυδάτωση, τη συγκεκριμένη αντίδραση του οργανισμού του.

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει στις 24 Σεπτεμβρίου τη Σερβία εκτός έδρας και στις 27 του ίδιου μήνα τη Γερμανία, επίσης εκτός έδρας.

Την 1η Οκτωβρίου θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ολλανδία, εντός έδρας και στις 4 του ίδιου μήνα θα υποδεχτεί τη Γερμανία.

novasports.gr