Τα «δεκάρια» του Παπαδόπουλου

Όταν ο ΑΠΟΕΛ απέκτησε τον Φίλιπ Τζούρισιτς, όλοι θεωρήσαμε πως ο Σέρβος θα αποτελεί τη νούμερο ένα επιλογή του Νίκου Παπαδόπουλου για το «10». Και αυτό μπορεί να ισχύσει εν τέλει, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον ακόμη λίγα παιχνίδια για να σχηματίσουμε μία πιο ξεκάθαρη άποψη για τη λεγόμενη βασική εντεκάδα του Ελλαδίτη τεχνικού μέσα στη σεζόν.

Στη συνέχεια και προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, ο ΑΠΟΕΛ προχώρησε σε άλλες δύο προσθήκες για τη συγκεκριμένη θέση, προερχόμενες μάλιστα από το... πάνω ράφι. Ο λόγος για τους Τάσο Μπακασέτα και Αντονίν Μπαράκ. Αμφότεροι, όπως και ο Τζούρισιτς, μπορούν να ανταποκριθούν στον δύσκολο ρόλο της δημιουργίας φάσεων αλλά και του γκολ. Επίσης, ας μην βγάζουμε εκτός εξίσωσης τον 20χρονο Γιάννη Αβραμίδη τον οποίο δεν δίστασε να ρίξει κατευθείαν στα βαθιά ο προπονητής.

Σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, στη συγκεκριμένη θέση, ο ΑΠΟΕΛ είναι υπερπλήρης, με τον Παπαδόπουλο να γνωρίζει τα στοιχεία που μπορεί ο καθένας από αυτούς του παίκτες να προσφέρει. Το θετικό για τον ίδιο είναι πως δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα να διαμορφώσει διαφορετικό πλάνο σε κάθε παιχνίδι.

Για παράδειγμα, τόσο ο Μπακασέτας όσο και ο Τζούρισιτς είναι ικανοί να αγωνιστούν και στο άκρο. Επίσης, ο Ελλαδίτης μπορεί να μην είναι τόσο διεισδυτικός όσο ο Σέρβος αλλά εκτός περιοχής και όταν βρει χώρο έχει εξαιρετικό σουτ. Από την άλλη, ο Αβραμίδης, έχοντας τον ενθουσιασμό της ηλικίας αλλά και το ποδοσφαιρικό θράσος, μπορεί πολύ εύκολα να πατήσει περιοχή. Ο Μπαράκ μπορεί να ηρεμήσει το παιχνίδι, να δει τους χώρους και να μεταβιβάσει την μπάλα εκεί όπου οι συμπαίκτες του μπορούν να κάνουν τη ζημιά στον αντίπαλο.

Ενόψει Ανόρθωσης, ο Παπαδόπουλος έχει όλες τις διαθέσιμες επιλογές ενώπιόν του για να καταλήξει στην καλύτερη δυνατή. Σίγουρα αυτό που αναμένουμε να συμβεί είναι να κάνει το ντεμπούτο του στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ο Μπακασέτας, ο οποίος δεδομένα χρειάζεται παιχνίδια στα πόδια του για να αποκτήσει ρυθμό.

Απών θα είναι ο Ντάλσιο λόγω τιμωρίας και όπως γίνεται αντιληπτό, σε σχέση με το νικηφόρο 6-0 επί της ΑΕΛ, θα υπάρχει σίγουρα μία δεδομένη αλλαγή στο αρχικό σχήμα.