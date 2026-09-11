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Ο Κονσεϊσάο «φωτογράφισε» Ολυμπιακό: «Είχα πρόταση από ελληνική ομάδα που άλλαξε προπονητή»

ΓΗΠΕΔΟ

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O Σέρτζιο Κονσεϊσάο έκανε λόγο για πρόταση από την Ελλάδα, «φωτογραφίζοντας» τον Ολυμπιακό.

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας μετά την αποχώρησή του από την Αλ Ιτιχάντ και μιλώντας στο DAZN έκανε λόγο για πρόταση που δέχτηκε πρόσφατα από την Ελλάδα, με το μυαλό όλων να πηγαίνει στον Ολυμπιακό.

«Έφτασαν πολλές προτάσεις αυτούς τους δύο-τρεις μήνες. Ακόμη και σήμερα είχα μία πρόταση από έναν αραβικό σύλλογο, για παράδειγμα. Πριν από μία εβδομάδα ήταν από έναν σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα. Υπήρξαν επίσης επαφές με έναν τουρκικό σύλλογο, ο οποίος δεν ανήκει στους λεγόμενους μεγάλους», ανέφερε ο 51χρονος Πορτογάλος τεχνικός, που είχε αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ.

Η «A Bola» πήγε το θέμα ένα βήμα παραπέρα και ανέφερε σε δημοσίευμά της ότι ο τουρκικός σύλλογος είναι ο Τράμπζονσπορ του Σαλάχ και ότι η ελληνική ομάδα που τον προσέγγισε είναι ο Ολυμπιακός.

Παράλληλα, ο Κονσεϊσάο, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν υπήρξε συμφωνία. «Το επόμενο πρότζεκτ πρέπει να είναι κάτι που θεωρώ αρκετά σταθερό ώστε να μείνει για λίγο καιρό και να μου δώσει την πιθανότητα να κερδίσω, γιατί με πονάει πολύ να χάνω. Είναι μέρος του πρότζεκτ, αλλά μέσα από αυτές τις λιγότερο καλές στιγμές μαθαίνουμε, και φέτος στην Αλ Ιτιχάντ ... θα μπορούσα να δώσω ένα άλλο πρόγραμμα για να εξηγήσω το πλαίσιο στη Σαουδική Αραβία. Δεν πήγε καλά», δήλωσε.

Στο παρελθόν έχει δουλέψει μεταξύ άλλων σε Μίλαν, Πόρτο, Μπραγκα και Ναντ.

sport-fm.gr 

 

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Super League

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