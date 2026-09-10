Νέο Τζάκποτ στο ΤΖΟΚΕΡ - Οι αριθμοί που κληρώθηκαν (10/09)

Η αγωνία συνεχίζεται.

Ούτε στην κλήρωση της Τρίτης (10/09) βρέθηκε τυχερός στην 1η κατηγορία του ΤΖΟΚΕΡ που μοίραζε 7.500.000.

Έτσι λοιπόν την προσεχή Κυριακή (13/09), οι παίκτες του συγκεκριμένου παιχνιδιού της Allwyn θα διεκδικήσουν 8.000.000.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 11, 16, 34, 37 και ΤΖΟΚΕΡ το 11.

Να σημειωθεί πως βρέθηκαν δύο τυχεροί στη 2η κατηγορία και οι οποίοι θα βάλουν στην τσέπη τους 100.000.