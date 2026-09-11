Έξτρα «όπλο» ο Ακιντόλα στο ντέρμπι!

Ο Νταβίντ Ακιντόλα θα βρίσκεται στη διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ για το παιχνίδι της Ομόνοιας με τον Απόλλωνα.

Τα πιστοποιητικά εγγραφής του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος των πρασίνων έφτασαν έγκαιρα, ως εκ τούτου έχει εγγραφεί κανονικά στο ρόστερ και θα είναι στην αποστολή του Σαββατιάτικου (12/9) αγώνα με τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ.

Από αγωνιστικής πλευράς είναι σε καλή κατάσταση αφού έκανε προετοιμασία με τη Χαλ.