Special Olympics Cyprus στο Παρκέ του «Νεόφυτος Χανδριώτης» – Μαζί για τη Συμπερίληψη!

Αρχίζει σήμερα το Payabl Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης «Νεόφυτος Χανδριώτης» 2026 στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» στη Λευκωσία, όπου θα έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε τους/ις αθλητές/ιες μας κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών θα βρίσκεται εκεί με ομάδα αθλητών/ιών, οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν σε έναν ξεχωριστό συμπεριληπτικό αγώνα, μαζί με σημαντικές προσωπικότητες από την κοινωνία και τον αθλητισμό.

Στον συμπεριληπτικό αγώνα ο οποίος θα ξεκινήσεις στις 19:45 – 20:15 και θα μεταδίδεται ζωντανά από το Σκαϊ Ελλάδας θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από την Εταιρεία Τoyota Κύπρου, το Ιδιωτικό Σχολείο Pascal Λευκωσίας, ο Ευρωβουλευτής κ. Γεάδης Γεάδης, εκπρόσωποι των LIONS Κύπρου, ο δημοφιλής stand-up comedian Λούης Πατσαλίδης, καθώς και επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές από κυπριακές ομάδες.

Με τη δύναμη, το χαμόγελο και το πάθος τους, οι αθλητές μας θα μας θυμίσουν πως ο αθλητισμός είναι για όλους και πως κάθε άνθρωπος αξίζει την ευκαιρία να συμμετέχει, να αγωνίζεται και να ονειρεύεται.

Ξεχωριστές παρουσίες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα στείλουν ένα δυνατό μήνυμα συμπερίληψης, αποδοχής και ισότητας.

Απόψε, χειροκροτούμε όχι μόνο την προσπάθεια, αλλά και το θάρρος να συμμετέχεις, να προσπαθείς και να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό.

Γιατί οι πιο όμορφες νίκες είναι αυτές που τις μοιραζόμαστε όλοι μαζί!