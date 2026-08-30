Στην 28η θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Παύλος Κοντίδης

Την προσπάθειά του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Dunlaoghaire της Ιρλανδίας, συμμετέχοντας στην τελευταία κούρσα που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (30/08), ολοκλήρωσε ο Παύλος Κοντίδης, ο οποίος κατετάγη 28ος στη γενική κατάταξη.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος στην κούρσα, η οποία διεξάχθηκε για όσους δεν ήταν εντός πρώτης δεκάδας για να αγωνιστούν σε δυο κούρσες για τα μετάλλια, τερμάτισε 29ος και ολοκλήρωσε με 180 βαθμούς.

Σαφώς, είναι ένα αποτέλεσμα που δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις προσδοκίες του ιστιοπλόου του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού, που έχασε έδαφος στη γενική κατάταξη κατά τη διάρκεια των τελικών ιστιοδρομιών.

Θυμίζουμε ότι ο Κοντίδης μετά τις πρώτες προκριματικές σειρές ήταν 13ος στη γενική κατάταξη, έχοντας κερδίσει δύο κούρσες και τερματίζοντας 11ος, 13ος και 16ος στις υπόλοιπες, διεκδικώντας την είσοδό του στην πρώτη δεκάδα.

Οι τελικές σειρές, όμως, δεν εξελίχθηκαν ιδανικά. Συγκεκριμένα, στις έξι τελικές ιστιοδρομίες που έγιναν ήταν 23ος, 31ος, 33ος, 44ος, 16ος και 22ος.

Αυτός ήταν ο τελευταίος μεγάλος αγώνας για τον Παύλο Κοντίδη εντός του 2026.