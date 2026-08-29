Έριξε 11 γκολ πριν πει «αντίο» στο Champions League ο ΑΠΟΕΛ!

Με νίκη-μαμούθ έκλεισε ο φουτσαλικός ΑΠΟΕΛ τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Οι γαλαζοκίτρινοι στο τρίτο και τελευταίο τους παιχνίδι στα προκριματικά του UEFA Futsal Champions League επικράτησαν με 11-0 της ουαλικής Κάρντιφ, κλείνοντας τον όμιλο με δύο νίκες σε τρεις αγώνες και καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση.

Θυμίζουμε πως ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε με ήττα 8-6 από τα Τίρανα (που εξασφάλισαν την πρωτιά) ενώ στο δεύτερο ματς είχε νικήσει με 7-6 τη Χιέρινγκ.

Σημειώνεται ότι στην επόμενη φάση προκρίνεται μόνο η πρώτη ομάδα από κάθε όμιλο. Συγκεκριμένα, οι οκτώ πρώτοι των ισάριθμων ομίλων θα βρεθούν στο Path B του Main Round με ακόμη οκτώ ομάδες που ήδη περιμένουν, συνθέτοντας τέσσερις τετραμελείς ομίλους, οι πρώτοι των οποίων θα προκριθούν στο Elite Round (φάση των 16) με άλλες 12 ομάδες που θα προκριθούν από το Path A.