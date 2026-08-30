Της άλλαξε την ιστορία ο Παπασταύρου

Ενώ η Ομόνοια ψαχνόταν για πολλά χρόνια να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση στην Ευρώπη και δεν τα κατάφερνε, τελικά τής έγιναν μια αγαπημένη συνήθεια οι προκρίσεις στις κυρίως φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτή την αγαπημένη συνήθεια έχει… ονοματεπώνυμο.

Με την ανάληψη της προεδρίας των πρασίνων τον Μάιο του 2018 από τον Σταύρο Παπασταύρου, ίσως ακόμη και ο πιο αισιόδοξος φίλος της Ομόνοιας να μην περίμενε ότι η ομάδα του θα προκρινόταν τρεις φορές σε κυρίως φάση του Europa League και άλλες τόσες στο Conference League.

Για να φτάσει σε αυτό το επίτευγμα η Ομόνοια, δεν αρκούσαν τα χρήματα, καθώς χρειάζονταν οργάνωση, προγραμματισμός και όραμα! Στοιχεία που πλέον αποτελούν το DNA της Ομόνοιας, η οποία δεν ψάχνει απλώς την υπέρβαση, αλλά εδραιώνεται στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Α.Σ.