«Kλείνει στην Σάντος ο Ροντινέι-Υπογράφει για 2,5 χρόνια»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Ροντινέι στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτουν οι Βραζιλιάνοι, ο έμπειρος δεξιός μπακ ήρθε σε συμφωνία με τη Σάντος για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών και αναμένεται άμεσα να ταξιδέψει στη χώρα του ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος, Βενέ Κασαγράντε, ο ποδοσφαιριστής και ο μάνατζέρ του ενημερώθηκαν από τον Ολυμπιακό ότι μπορούν να αναζητήσουν νέο σύλλογο, με την πλευρά του παίκτη να τα βρίσκει σε όλα με τον σύλλογο όπου αγωνίζεται ο Νεϊμάρ.

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, ο 34χρονος άσος αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα του μετά από τρία χρόνια, όταν και αποχώρησε από τη Φλαμένγκο.

Ο Ροντινέι αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα βασικά στελέχη των «ερυθρόλευκων» και οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του είναι δεδομένο πως θα έχει ιδιαίτερη σημασία για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας.

Σε 3,5 σεζόν με τα ερυθρόλευκα ο Ροντινέι μετρά 157 συμμετοχές, 12 γκολ και 28 ασίστ κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, ένα Σούπερ Καπ και το Conference League.

sport-fm.gr