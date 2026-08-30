ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ολλανδική ομοσπονδία προτείνει «νέα FIFA» χωρίς τον Ινφαντίνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ολλανδική ομοσπονδία προτείνει «νέα FIFA» χωρίς τον Ινφαντίνο

Η ολλανδική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ζητά διεθνή σύνοδο στο Άμστερνταμ για το μέλλον της FIFA, προτείνοντας νέο μοντέλο διοίκησης χωρίς τον Τζάνι Ινφαντίνο.

Η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία θέλει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις για το μέλλον της FIFA, προτείνοντας ουσιαστικά μια νέα μορφή λειτουργίας της παγκόσμιας ομοσπονδίας και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη προς τον Τζάνι Ινφαντίνο.

Σύμφωνα με επιστολή της KNVB προς τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, η ολλανδική πλευρά προτείνει τη διοργάνωση διεθνούς συνόδου στο Άμστερνταμ, στην οποία θα τεθούν επί τάπητος βαθιές αλλαγές στη διοίκηση και τη λειτουργία της FIFA. Στόχος δεν είναι μόνο η αποχώρηση του σημερινού προέδρου, αλλά μια συνολικότερη μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η KNVB τονίζει ότι η αντικατάσταση του Ινφαντίνο από ένα νέο πρόσωπο δεν αρκεί. Όπως αναφέρει, χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστικό έλεγχο της εκάστοτε διοίκησης.

Κεντρικό σημείο της πρότασης είναι ο σημαντικός περιορισμός των εξουσιών του προέδρου της FIFA. Η ολλανδική ομοσπονδία θεωρεί ότι ο πρόεδρος δεν θα πρέπει να εμπλέκεται άμεσα στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού, ενώ η ηγεσία της FIFA θα πρέπει να βρίσκεται υπό την εποπτεία ανεξάρτητων ελεγκτικών μηχανισμών και να δίνει τακτικά εξηγήσεις για τις αποφάσεις της.

Ο γενικός γραμματέας της KNVB, Χάις ντε Γιονγκ, ξεκαθάρισε ότι η ολλανδική πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στο πρόσωπο του Ινφαντίνο, αλλά αφορά συνολικά τη δομή της FIFA. Όπως σημείωσε, η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η ομοσπονδία, πώς μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω το ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο και πώς μπορούν να δημιουργηθούν πιο αποτελεσματικές μορφές συνεργασίας.

Η KNVB προτείνει το Άμστερνταμ ως τόπο διεξαγωγής της διεθνούς συνόδου, επικαλούμενη και τον ιδιαίτερο συμβολισμό της πόλης για την ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το 1928 ήταν εκεί όπου ελήφθη η απόφαση για τη δημιουργία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γεγονός που, σύμφωνα με τους Ολλανδούς, καθιστά την πόλη ιδανικό σημείο για μια νέα συζήτηση γύρω από το μέλλον της FIFA.

Στη σύνοδο θα μπορούσαν να κληθούν εκπρόσωποι από όλες τις ηπείρους και, δυνητικά, από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Ωστόσο, η θέση της KNVB απέναντι στον Ινφαντίνο είναι απολύτως ξεκάθαρη. Ο νυν πρόεδρος δεν θα προσκληθεί, καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ντε Γιονγκ, η ολλανδική ομοσπονδία έχει χάσει την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό του και θεωρεί ότι «ανήκει στο παρελθόν».

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης γύρω από τη διοίκηση της FIFA, μετά και τις πρόσφατες συζητήσεις Ευρωπαίων παραγόντων στο Μονακό για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Η UEFA δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα επί των προτάσεων της ολλανδικής ομοσπονδίας.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το μήνυμα της Εθνικής Eλλάδας στον Κωνσταντέλια: «Ανυπομονούμε να σε απολαύσουμε πάλι»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ο λόγος που μέτρησε το 2-1 της Γιουνάιτεντ παρά το χέρι του Μαγκουάιρ

Premier League

|

Category image

Τιμώρησε την προβληματική ΑΕΚ στο 90+7΄ η Κηφισιά!

Super League

|

Category image

Ξανά με άγχος και 2/2 ο Ολυμπιακός

Super League

|

Category image

Η Ντόρτμουντ βγαίνει στην αγορά μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Taranto 26: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για την κυπριακή αντισφαίριση

Τένις

|

Category image

Ο Δουβίκας έκλεισε το σπίτι της Νάπολι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Τέλος ο Μπενζεμά από την Αλ Χιλάλ - Στο τραπέζι ακόμη και η απόσυρση!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Καρμιώτισσα - Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γαρπόζης: «Το πιο θετικό για μένα είναι ότι στα αποδυτήρια τα κεφάλια είναι σκυμμένα»

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Μοράις: «Περήφανοι που δουλεύουμε με αυτούς τους παίκτες - Αυτή ήταν η κύρια ανησυχία μας»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Φλορίν Τανάσε: Ο «χαμαιλέοντας» του 1,8 εκατομμυρίου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με... ευρωπαϊκή φόρα και τριάρα στην πρεμιέρα η Πάφος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άρης να γουστάρεις, προσγείωσε τον «άδειο» ΟΦΗ

Super League

|

Category image

Η αφιέρωση όλου του ΠΑΟΚ στον άτυχο Κωνσταντέλια

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη