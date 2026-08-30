Η ολλανδική ομοσπονδία προτείνει «νέα FIFA» χωρίς τον Ινφαντίνο

Η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία θέλει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις για το μέλλον της FIFA, προτείνοντας ουσιαστικά μια νέα μορφή λειτουργίας της παγκόσμιας ομοσπονδίας και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη προς τον Τζάνι Ινφαντίνο.

Σύμφωνα με επιστολή της KNVB προς τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, η ολλανδική πλευρά προτείνει τη διοργάνωση διεθνούς συνόδου στο Άμστερνταμ, στην οποία θα τεθούν επί τάπητος βαθιές αλλαγές στη διοίκηση και τη λειτουργία της FIFA. Στόχος δεν είναι μόνο η αποχώρηση του σημερινού προέδρου, αλλά μια συνολικότερη μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η KNVB τονίζει ότι η αντικατάσταση του Ινφαντίνο από ένα νέο πρόσωπο δεν αρκεί. Όπως αναφέρει, χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστικό έλεγχο της εκάστοτε διοίκησης.

Κεντρικό σημείο της πρότασης είναι ο σημαντικός περιορισμός των εξουσιών του προέδρου της FIFA. Η ολλανδική ομοσπονδία θεωρεί ότι ο πρόεδρος δεν θα πρέπει να εμπλέκεται άμεσα στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού, ενώ η ηγεσία της FIFA θα πρέπει να βρίσκεται υπό την εποπτεία ανεξάρτητων ελεγκτικών μηχανισμών και να δίνει τακτικά εξηγήσεις για τις αποφάσεις της.

Ο γενικός γραμματέας της KNVB, Χάις ντε Γιονγκ, ξεκαθάρισε ότι η ολλανδική πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στο πρόσωπο του Ινφαντίνο, αλλά αφορά συνολικά τη δομή της FIFA. Όπως σημείωσε, η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η ομοσπονδία, πώς μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω το ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο και πώς μπορούν να δημιουργηθούν πιο αποτελεσματικές μορφές συνεργασίας.

Η KNVB προτείνει το Άμστερνταμ ως τόπο διεξαγωγής της διεθνούς συνόδου, επικαλούμενη και τον ιδιαίτερο συμβολισμό της πόλης για την ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το 1928 ήταν εκεί όπου ελήφθη η απόφαση για τη δημιουργία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γεγονός που, σύμφωνα με τους Ολλανδούς, καθιστά την πόλη ιδανικό σημείο για μια νέα συζήτηση γύρω από το μέλλον της FIFA.

Στη σύνοδο θα μπορούσαν να κληθούν εκπρόσωποι από όλες τις ηπείρους και, δυνητικά, από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Ωστόσο, η θέση της KNVB απέναντι στον Ινφαντίνο είναι απολύτως ξεκάθαρη. Ο νυν πρόεδρος δεν θα προσκληθεί, καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ντε Γιονγκ, η ολλανδική ομοσπονδία έχει χάσει την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό του και θεωρεί ότι «ανήκει στο παρελθόν».

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης γύρω από τη διοίκηση της FIFA, μετά και τις πρόσφατες συζητήσεις Ευρωπαίων παραγόντων στο Μονακό για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Η UEFA δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα επί των προτάσεων της ολλανδικής ομοσπονδίας.

sport-fm.gr