Υπομονή, κανείς δεν ξέρει!

Εντάξει, έχουμε κάποια δείγματα από τις ομάδες που αγωνίστηκαν ή αγωνίζονται ακόμη στην Ευρώπη, έχουμε επίσης μιαν εικόνα από τα φιλικά παιχνίδια, αλλά τώρα που άρχισε το πρωτάθλημα θα φανεί η δυναμικότητα των ομάδων και μέχρι πού μπορούν να φθάσουν στον μαραθώνιο. Κατ’ ακρίβεια, αν δεν περάσουν πέντε–έξι ή και περισσότερες αγωνιστικές, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Για παράδειγμα, ποιος μπορούσε να μαντέψει ότι πέρσι η Ομόνοια θα κατακτούσε το πρωτάθλημα με 18 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη θέση, ή ότι με τον Λοσάδα ο Απόλλωνας θα άρχιζε να καλοβλέπει ακόμη και την πρώτη θέση; Αυτά είναι μόνο δύο από τα πολλά παραδείγματα. Υπομονή, λοιπόν, και εν ευθέτω χρόνο θα φανούν οι αρετές και οι αδυναμίες των ομάδων.

Α.