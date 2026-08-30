Με 2.000 κόσμο η ΑΕΚ στη Χρυσούπολη
ΓΗΠΕΔΟ
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H AEK θα έχει δικό της το... μισό γήπεδο στο ματς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος με τον Νέστο στην Χρυσούπολη.
Πολύ κόσμο θα έχει η ΑΕΚ την Τετάρτη (17:00) στην αναμέτρηση με τον Νέστο στην Χρυσούπολη για την 1η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Μετά από απόφαση της αστυνομίας, θα εκδοθούν μέχρι 4.000 εισιτήρια στο ΔΑΚ Χρυσούπολης, ενώ η «Ένωση» μπορεί να εξασφαλίσει μέχρι και 2.000 από αυτά. Ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων θα υπάρχει μια «νεκρή» ζώνη τουλάχιστον 300 θέσεων για λόγους ασφαλείας.
sport-fm.gr