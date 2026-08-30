Επίσημη η «βόμβα» Λεάο στη Γαλατάσαραϊ!

Την ολοκλήρωση της μεταγραφικής «βόμβα» με την απόκτηση του Ραφαέλ Λεάο από τη Μίλαν ανακοίνωσε η Γαλατάσαραϊ!

Λίγες ώρες μετά την έλευση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού στην Κωνσταντινούπολη και τις εντυπωσιακής υποδοχής που του επιφύλαξαν οι φίλοι της ομάδας, η «τσιμ μπομ» ανακοίνωσε το μεγάλο deal με τον Λεάο, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2030!

Η εν λόγω μεταγραφή κόστισε συνολικά το ποσό των 38 εκατομμυρίων ευρώ, με τους «ροσονέρι» να διατηρούν και ένα ποσοστό τις τάξεως του 20% σε μελλοντική πώληση του παίκτη.

Ο ίδιος ο Λεάο θα έχει εγγυημένα έσοδα 10 εκατ. ευρώ, ένα τεράστιο ποσό που έπαιξε κομβικότατο ρόλο στην απόφασή του να μετακομίσει στην Τουρκία, αφήνοντας τη Μίλαν μετά από 7 χρόνια με 80 γκολ και 65 ασίστ σε 291 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr