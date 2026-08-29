Taranto 26: Η άλλη... όψη για την Κύπρο - Δύσκολες στιγμές και αποκλεισμοί

Η σημερινή ημέρα στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες «Ταράντο 2026» (29 Αυγούστου) παρουσίασε την άλλη όψη του αγωνιστικού αθλητισμού. Σε αντίθεση με τις σημαντικές επιτυχίες των προηγούμενων ημερών, οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες αντιμετώπισαν αρκετές δύσκολες στιγμές, με αποκλεισμούς και ήττες σε Τζούντο, Χάντμπολ, Επιτραπέζια Αντισφαίριση και Τένις.

Ελένη Κουκουμά – Απεσταλμένη Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

Την ίδια στιγμή, υπήρξαν και θετικές παρουσίες, με τη γυναικεία ομάδα της Καλαθόσφαιρας 3Χ3 να σημειώνει σημαντική νίκη επί της Αλγερίας και να διατηρεί ανοικτό τον δρόμο της πρόκρισης στα προημιτελικά. Στο Τρίαθλο, ο Ανδρέας Αγαθοκλέους ολοκλήρωσε την προσπάθειά του καταλαμβάνοντας την 24η θέση, ενώ στην Ιστιοπλοΐα ο Ιάκωβος Χριστοφίδης και η Νατάσα Λάππα συνέχισαν την προσπάθεια τους σε δύσκολες συνθήκες. Η αγωνιστική ημέρα υπενθύμισε πως ο αθλητισμός δεν αποτελεί μόνο στιγμές επιτυχίας και διακρίσεων, αλλά και μια διαρκή προσπάθεια, μέσα από την οποία οι αθλητές αποκτούν εμπειρίες και συνεχίζουν να διεκδικούν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά οι κυπριακές συμμετοχές :

Τζούντο

Εκ διαμέτρου αντίθετη από την πρώτη ημέρα, κατά την οποία σημειώθηκαν σημαντικές επιτυχίες, ήταν η δεύτερη ημέρα των αγωνισμάτων του Τζούντο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι στον αγωνιστικό αθλητισμό τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

Οι τρεις Κύπριοι τζουντόκα που αγωνίστηκαν, Γιάννης Αντωνίου (+100Kg), Ζανέτ Μιχαηλίδου (-78Kg) και Άριστος Μιχαήλ (-100Kg), δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στη διοργάνωση, γνωρίζοντας συνολικά πέντε ήττες στους αγώνες τους.

Ο Γιάννης Αντωνίου και η Ζανέτ Μιχαηλίδου ξεκίνησαν την προσπάθεια τους από τη φάση των «8», γνωρίζοντας την ήττα στον πρώτο τους αγώνα και στη συνέχεια στο Ρεπεσάζ, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Άριστος Μιχαήλ, ο οποίος ξεκίνησε από τη φάση των «16» στην κατηγορία των -100Kg, ηττήθηκε στον πρώτο του αγώνα. Ο αθλητής που τον κέρδισε ηττήθηκε στη συνέχεια στη φάση των «8», στερώντας από τον Κύπριο τζουντόκα τη δυνατότητα να συνεχίσει μέσω του Ρεπεσάζ και να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο.

Ιστιοπλοΐα

Μόλις μία ιστιοδρομία πραγματοποιήθηκε στις κατηγορίες iQFoil Ανδρών και Γυναικών, καθώς, για ακόμη μία ημέρα, οι συνθήκες του ανέμου δεν ήταν ευνοϊκές. Τόσο ο Ιάκωβος Χριστοφίδης όσο και η Νατάσα Λάππα χρειάστηκε να παραμείνουν για αρκετές ώρες στη θάλασσα, αναμένοντας να δοθεί η εκκίνηση.

Η ιστιοδρομία δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους δύο Κύπριους αθλητές, με τον Χριστοφίδη να τερματίζει στη 10η θέση και τη Λάππα στην 9η, με αποτέλεσμα αμφότεροι να υποχωρήσουν στη συνολική κατάταξη.

Μετά από τρεις ιστιοδρομίες, ο Ιάκωβος Χριστοφίδης βρίσκεται στη 10η θέση με 30 βαθμούς ποινής, ενώ στις Γυναίκες, μετά από δύο ιστιοδρομίες, η Νατάσα Λάππα καταλαμβάνει την 6η θέση με 12 βαθμούς ποινής.

Χάντμπολ

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετώπισε τη γηπεδούχο Ιταλία, γνωρίζοντας την ήττα με 20-37, σε έναν αγώνα όπου η διαφορά δυναμικότητας αποτυπώθηκε και στα δύο ημίχρονα (8-17, 12-20).

Οι διεθνείς μας, παρά το αποτέλεσμα, είχαν την ευκαιρία να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες μέσα από την παρουσία τους σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου. Η Κύπρος θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση τη Δευτέρα, αντιμετωπίζοντας το Κόσοβο στον αγώνα για τις θέσεις 7-8.

Τον αγώνα παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και Ταμίας της ΔΕΜΑ, κ. Γιώτης Ιωαννίδης, πλαισιωμένος από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης, κ. Κωνσταντίνο Φιλαρέτου, καθώς και τους Αρχηγό και Βοηθό Αρχηγό Αποστολής στο Ταράντο, κ.κ. Ανδρέα Θεοφυλάκτου και Γιώργο Παναγίδη.

Ο κ. Ιωαννίδης συνεχάρη την προπονητική ομάδα και τους χειροσφαιριστές για την προσπάθεια και τις αξιοπρεπείς εμφανίσεις που πραγματοποιούν στους αγώνες, ενώ συνεχάρη επίσης τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης για το έργο που επιτελούν.

Σκοποβολή

Στο Αεροβόλο Πιστόλι 10 μ., η Κωνσταντίνα Πρατσή ολοκλήρωσε την προσπάθεια της με επίδοση 556-16x, καταλαμβάνοντας την 21η θέση μεταξύ 26 αθλητριών.

Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Στη φάση των «16» του Μικτού, η κυπριακή ομάδα, αποτελούμενη από τον Ηλία Σιαρπέλ και τη Γεωργία Αβραάμ, αντιμετώπισε την αντίστοιχη ομάδα της Αλγερίας. Η Κύπρος ηττήθηκε με 3-0 (11-6, 11-6, 11-4) και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του αγωνίσματος.

Οι αγώνες στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση συνεχίζονται από την Κυριακή με τα Μονά Ανδρών και Γυναικών.

Αντισφαίριση

Δεν τα κατάφερε η Ραλούκα Σερμπάν να προκριθεί στον ημιτελικό του Μονού Γυναικών και, κατ’ επέκταση, να διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Ηττήθηκε στον προημιτελικό από τη Maria Garcia Cid από την Ισπανία με 2-0 (6-4, 6-3), μένοντας στην 5η θέση.

Καλαθόσφαιρα 3Χ3

Στην Καλαθόσφαιρα 3Χ3 είχαμε αγωνιστική δράση σε Άνδρες και Γυναίκες, με την ομάδα των Γυναικών να σημειώνει τη μοναδική νίκη, επικρατώντας της Αλγερίας με 21-8 και βάζοντας υποψηφιότητα για πρόκριση στα προημιτελικά. Αρκεί στους δύο αγώνες της Κυριακής, με αντιπάλους την Τυνησία και την Τουρκία, να πετύχει μία νίκη.

Η ομάδα των Ανδρών γνώρισε δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες, χάνοντας αρχικά από την Αλγερία με 17-12 και στη συνέχεια από τη Σλοβενία με 18-11. Την Κυριακή, στο πλαίσιο του Group A, θα αντιμετωπίσει την Κροατία.

Τρίαθλο

Στο Τρίαθλο, ο Ανδρέας Αγαθοκλέους πέτυχε τον στόχο του και πήρε κατάταξη σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου. Ολοκλήρωσε την προσπάθεια των 500 μ. Κολύμβησης, 20 χλμ. Ποδηλασίας και 5 χλμ. αγώνα δρόμου σε 1:04.49, καταλαμβάνοντας την 24η θέση επί συνόλου 27 αθλητών.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου είναι τα ακόλουθα :

ΤΖΟΥΝΤΟ -Wojtyla Sport Hall

-100Kg (Α) «16» Άριστος Μιχαήλ Vs Silva Chantre Diogo (POR) 1Υ 1s -3Υ 1s

-78Kg (Γ) «8» Ζανέτ Μιχαλίδου Vs Gulenay Tuana (TUR) 0 – 1I, 0 0 S1

-78Kg (Γ) Repechage Ζανέτ Μιχαηλίδου Vs Ilana Bouvier (FRA) 0 s2 – 1I 1W 0

+100Kg (Α) «8» Γιάννης Αντωνίου Vs Anani Kwadjo (ITA) 1Υ – 1Ι

+100Kg (A) Repechage Γιάννης Αντωνίου Vs Hady Hussein Abdelhady Hussein (EGY) 1W, 0 S1 – 1 I, OW, 1Y, s1

*Ι: Ippon (100), W:Wazzari (10), Y:Yogo (1), S: Παρατηρήσεις

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – ΑΕΡΟΒΟΛΑ / Torricella F.Albano

Αεροβόλο Πιστόλι 10μ. (Γ) Προκριματικός Κωνσταντίνα Πρατσή 556-16x (90 92 95 93 92 94) 21η/26 συμμ.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 3Χ3 / Peripato Garden’s

Group A (A) Κύπρος Vs Αλγερία 12-17 (Αντώνης Νικόλας Νεοφύτου 1, Παναγιώτης Μάξιμος Κουτουρής 2, Χρίστος Γεωργίου 6, Νικόλας Λουκά 1)

Group A (A) Κύπρος Vs Σλοβενία 11-18 (Αντώνης Νικόλας Νεοφύτου , Παναγιώτης Μάξιμος Κουτουρής 2, Χρίστος Γεωργίου 5, Νικόλας Λουκά 4)

Group D (Γ) Κύπρος Vs Αλγερία 21-8 (Εμμέλια Γεωργίου 1, Παναγιώτα Κυριάκου 2, Δήμητρα Παπαλλα 8, Σοφία Στυλιανίδη 9)

ΧΑΝΤΜΠΟΛ / Fasano Sport Hall

Θέσεις 5-8 Κύπρος – Ιταλία 20-37 (8-17, 12-20)

Κύπρος (Προπονητής: Ανδρέας Ανδρέου, Χειροσφαιριστές : Ανδρέας Παπαλαμπριανού, Χαράλαμπος Αντωνίου, Λούκας Παρασκευά (2), Ιούλιος Αργυρού, Νικόλαος Καρκαλάτος, Χριστόφορος Χατζηπέτρου, Γεώργιος Ιωάννης Κρητικός (1), Χαραλάμπους Αλέξανδρος (7), Μάριος Γεωργιάδης, Φώτιος Μισαηλίδης (7), Αναστάσιος Ιωάννου, Θεόδωρος Παναρέτου, Μάρκος Καραγιάννης, Θεόδωρος Μαρκίδης (1)).

ΤΡΙΑΘΛΟ / Waterfront Urban Circuit

Ατομικό (Α) Ανδρέας Αγαθοκλέους 1:04.49 (500μ. Κολύμβηση 12:03, 20χλμ Ποδηλασία 32:32, 5χλ Δρόμος 19.21)

Ατομικό (Γ) Ανελίς Σπαρσή

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ / Giovanni Paolo II Sport Hall

«16» Μικτό Διπλό Σιαρπέλ Ηλία / Γεωργία Αβραάμ (CYP) Vs Morice / Ouaiche (ALG) 0-3 ( 6-11, 6-11, 4-11)

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ / Torpediniere Center

iQFoil (A) 3η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης 12ος Overall 10ος / 30β.π.

iQFoil (Γ) 2η ιστ. Νατάσσα Λάππα 9η Overall 6η/12β.π.

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ / Magna Grecia Tennis

Μονό (Γ) «8» Ραλούκα Σερμπάν Vs Maria Garcia Cid (ESP) 0-2 (4-6, 3-6)

Διπλό (Α) Ημιτελικός Μενέλαος Ευσταθίου / Ελευθέριος Νέος Vs YassineDilmi / Younes Lalami (MAR)

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την LOGICOM (Platinum Partner), την MEDOCHEMIE (Silver Partner) και την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή