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Κοντά στην επιστροφή του στην Έβερτον ο Ριτσάρλισον

ΓΗΠΕΔΟ

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Κοντά στην επιστροφή του στην Έβερτον ο Ριτσάρλισον

Σύμφωνα με τους Βρετανούς, η Τότεναμ αναμένεται να αποκτήσει τον Ιλιμάν Εντιαγέ από την Έβερτον και τα «ζαχαρωτά» τον Ριτσάρλισον από τους «spurs», σε δύο ξεχωριστές μεταγραφικές κινήσεις!

Λίγα 24ωρα πριν το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου στην Premier League, η Τότεναμ και η Έβερτον είναι μεταξύ των ομάδων που προσπαθούν να ενισχυθούν στην γραμμή κρούσης και να υλοποιήσουν τους τελευταίους μεταγραφικούς τους στόχους.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος Βρετανός δημοσιογράφος, Ντέιβιντ Ορνστέιν, οι «spurs» έχουν έρθει σε συμφωνία με τα «ζαχαρωτά» για την απόκτηση του Ιλιμάν Εντιαγέ, ενώ την ίδια ώρα, οι δύο ομάδες διαπραγματεύονται την επιστροφή του Ριτσάρλισον στο Λίβερπουλ μετά από τέσσερα χρόνια!

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, οι δύο αυτές επικείμενες μεταγραφικές υποθέσεις μεταξύ των δύο συλλόγων δεν σχετίζονται μεταξύ τους, δηλαδή δεν θα αποτελέσει ο ένας «τράμπα» για τον άλλον, ούτε θα μειωθεί κάποιο κόστος μιας μεταγραφής.

Τη φετινή σεζόν ο 26χρονος Σενεγαλέζος στράικερ μετρά 3 συμμετοχές με μία ασίστ σε Κύπελλο και πρωτάθλημα με τη φανέλα της Έβερτον, ενώ, ο Βραζιλιάνος φορ της Τότεναμ έχει μονάχα μία ολιγόλεπτη συμμετοχή στην Premier League.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Premier League

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