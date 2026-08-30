Καρέτσας σε Κωνσταντέλια: «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια που ήταν ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς για τη Ντόρτμουντ.
Με μεγάλη αγωνία αναμένουν όλοι τις απαντήσεις από τις εξετάσεις του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ για την πρεμιέρα της Bundesliga κόντρα στο Αμβούργο.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε πάνω στη φάση και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να... παγώσει τους πάντες και τους περισσότερους να φοβούνται για τα χειρότερα αλλά χωρίς κάτι σίγουρο. Ο συμπατριώτης τους, Κωνσταντίνος Καρέτσας, ανέβασε σχετικό story για εκείνον.
Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός ευχήθηκε στον Κωνσταντέλια να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός στη δράση, γράφοντας: «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδερφέ μου».
gazzetta.gr