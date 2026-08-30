Καρέτσας σε Κωνσταντέλια: «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός»

Με μεγάλη αγωνία αναμένουν όλοι τις απαντήσεις από τις εξετάσεις του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ για την πρεμιέρα της Bundesliga κόντρα στο Αμβούργο.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε πάνω στη φάση και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να... παγώσει τους πάντες και τους περισσότερους να φοβούνται για τα χειρότερα αλλά χωρίς κάτι σίγουρο. Ο συμπατριώτης τους, Κωνσταντίνος Καρέτσας, ανέβασε σχετικό story για εκείνον.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός ευχήθηκε στον Κωνσταντέλια να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός στη δράση, γράφοντας: «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδερφέ μου».

gazzetta.gr