Η αντίπαλος της Σάκκαρη στον 1ο γύρο του US Open

H Μαρία Σάκκαρη την Πέμπτη (27/8) κληρώθηκε με παίκτρια από τα προκριματικά στο απλό γυναικών στον 1ο γύρο στο US Open κι αυτή θα είναι η Ρόμπιν Μοντγκόμερι.

Η 22χρονη παίκτρια από τις ΗΠΑ, Νο.187 στην παγκόσμια κατάταξη, θα είναι η παίκτρια που θα αντιμετωπίσει η Σάκκαρη στην πρεμιέρα της στο US Open κι αυτό που απομένει είναι πότε θα γίνει το παιχνίδι.

Η Μοντγκόμερι για 3η φορά θα αγωνιστεί στο κυρίως ταμπλό του US Open, έχοντας παρουσία στον 1ο γύρο το 2020 και το 2023. Συνολικά έχει παίξει πέντε φορές σε κυρίως ταμπλό σε Grand Slam, έχοντας να επιδείξει δύο προκρίσεις στον 2ο γύρο στο Wimbledon το 2024 και στο Roland Garros το 2025.

Η Σάκκαρη από το 2015 μετρά 11 σερί παρουσίες στο US Open, με κορυφαία στιγμή τον ημιτελικό το 2021 απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια Έμμα Ραντουκάνου, πέρυσι έφθασε μέχρι τον 3ο γύρο.

Εφόσον προκριθεί στον 2ο γύρο, θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα της Ουκρανής, Γιούλια Σταροντούμπτσεβα, με τη Γερμανίδα, Έλα Σέιντελ (Νο.124).

gazzetta.gr